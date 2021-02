VAR-brøler - Putros slagtet

I anden halvleg af FCK-SønderjyskE i mandags blev der peget på pletten hele tre gange.

Ingen af gangene blev dommer Sandi Putros bedt om at gense situationerne på VAR-skærmen.

Michael Johansen, formand i DBU’s dommerudvalg, ville gerne have haft Putros til skærmen.

- Ud fra vores nuværende erfaringsniveau med VAR kan jeg forstå beslutningen fra VAR om ikke at blande sig i de konkrete situationer.

- I bagklogskabens klare lys havde jeg dog gerne set, at VAR havde kaldt dommeren til skærmen ved alle tre straffesparkskendelser. Vi er nu den erfaring rigere og har lært af det i hele VAR-teamet, er beskeden fra Michael Johansen på Superligaens hjemmeside.

Sandi Putros dømte tre tvivlsomme straffespark. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Putros får også hug for sine første indskydelser.

- De tre straffespark kan teoretisk forsvares med lovbogen i hånden, men fortolkningen af situationerne ligger under det niveau for forsætlighed, vi generelt dømmer med og for i Superligaen. Vi vurderer, at de tre straffesparkskendelser ikke burde være blevet dømt.

Michael Johansen fortæller desuden, at Putros har erkendt sine fejl.

- Det er naturligvis beklageligt, at der er blevet dømt tre tvivlsomme straffespark i samme kamp. Alle topdommere har et ansvar og skal være store nok til at erkende, hvis der er sket fejl. Det har Sandi også gjort efter at have set situationerne igennem på TV.

