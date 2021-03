VAR er ikke problemet - det er dommerne

Ikke alle Superliga-dommere er dygtige nok!

Stig Tøfting, Ekstra Bladets fodboldekspert, fælder en hård og kontant dom over Superliga-dommerne efter endnu en spillerunde med store diskussioner om VAR.

Sandi Putros kom endnu engang i centrum. Det skete i Farum, da han reelt brød fodboldloven ved først at dømme offside, siden sætte spillet i gang igen og efterfølgende godkende en scoring til AaB.

I Parken blev der i tillægstiden dømt et straffespark til FCK for hånd på bolden, efter Jørgen Daugbjerg Burchardt, blev kaldt ud for at se episoden på skærm.

Jonas Wind udlignede til 3-3 på kampens sidste spark. Stig Tøfting savner klarere regler for tildeling af straffespark. Når man kigge rpå fodboldloven, mener han ikke, at de krav blev opfyldt for at dømme straffesparket. Foto: Lars Poulsen.

- Alle var forvirrede efter den situation, hvor dommeren fløjtede kampen af. Reglerne omkring hånd på bolden i straffesparksfeltet er blevet et problem.

Sådan siger fodboldloven om hands I sin vurdering om en hands er strafbar eller ej, skal dommeren overveje følgende seks kriterier: • Er hånden i en naturlig/unaturlig position i forhold til spillerens bevægelse? • Er hånden/armen over skulderhøjde? • Bevæger bolden sig mod hånden – eller hånden mod bolden? • Hvor langt har bolden bevæget sig, før kontakten opstår? • Kan spillere undgå kontakten – eller forsøger han på det? • Gør spilleren sig højere eller bredere? - Når jeg ser ud fra de her regler, så skulle der - efter min opfattelse - ikke være dømt straffespark til FCK. - Armen var i en naturlig position, armen var under skulderhøjde, bolden bevægede sig mod armen og den bevægede sig højst én meter. Derudover kunne AGF-spilleren ikke undgå kontakten. - Endelig så kan man sige spilleren gør sig bredere, men dette punkt ophæves af det første, fordi spilleren har armen i en naturlig position efter hovedstødsduellen, mener Stig Tøfting Vis mere Luk

- Jeg savner en klar og tydelig linje i den måde, der fløjtes for straffespark.

- For et par uger siden blev der dømt tre tvivlsomme straffespark mellem FCK og SønderjyskE.

- I mandags fik Viktor Fischer et tvivlsomt ét af slagsen mod Lyngby. Søndag fik Jonas Wind ikke straffespark i en situation, der mindede om den anden, påpeger Stig Tøfting.

Han uddyber:

- Det er efter min opfattelse ikke VAR, der er problemet, det er dem, der betjener systemet - dommerne. Det gælder både dommerne på banen og dem, der sidder i VAR-bilen. De er i øvrigt også superligadommere.

- Kvaliteten hos dem er simpelthen for ringe, mener Stig Tøfting og slår fast:

- Vi savner i høj grad noget dokumentation for de beslutninger, der bliver truffet på banen.

- Jeg ved godt, vi taler dommerskøn. For uanset om vi har VAR eller ej vil det altid handle om dommerskøn.

- Men når der dømmes offside på et mål, så vis os stregerne. Vis alle os, der følger med, grundlaget for beslutningen. Det er vel rimeligt, at vi kan se det samme som VAR-dommerne.

- Vi ser ingen streger på storskærme eller hjemme hos dem, der sidder bag fladskærmene.

- Kun hvis bevismaterialet bliver lagt frem kan vi tale om rimeligheden ved den kendelse, der er til diskussion. Derfor er det afgørende, at dokumentation altid lægges frem, påpeger Stig Tøfting.

David Nielsen og AGF-bænken jublede for tidligt. Stig Tofting mener ikke VAR er problemet. Til gengæld mener han, at flere dommere ikke er gode nok. Foto: Lars Poulsen.

Stig Tøfting mener, at det er røvsygt igen at diskutere VAR i Superligaen.

- Jeg har fra starten været meget positiv overfor VAR, fordi vi får fjernet de oplagte fejl.

- Men jeg er også nået dertil, hvor jeg forstår diskussionerne i fodboldmiljøet om VAR skal fjernes. For uanset hvad vi har, vil det altid ende med at blive et dommerskøn til sidst, understreger han.

Ugens optur: OB!

Sejren over Randers gav dem en livline til top-6. Men Stig Tøfting forventer ikke fynboerne spiller sig ind i det fornemme selskab. Han tror Randers og SønderjyskE snupper pladserne.

Ugens nedtur: AGF!

Spillemæssigt leverede en suveræn kamp, men resultatmæssigt var det en kæmpe nedtur, fordi de troede, de havde vundet kampen. På den måde var nedturen stor.

