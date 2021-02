VAR-hjælp til Brøndby

BRØNDBY (Ekstra Bladet): For første gang i 15 kampe spillede Brøndby uafgjort.

1-1 mod AaB var et rimeligt udfald på en rodet og til tider uskøn forestilling i vinterkulden på Brøndby Stadion.

Det ene point betyder dog, at Niels Frederiksens tropper forbliver på Superliga-toppen uanset, hvordan det går FC Midtjylland mandag mod Randers.

Hjælp fra VAR

Brøndby skulle have lidt hjælp fra VAR-dommerne for at få tilkendt et korrekt straffespark.

Morten Krogh havde ikke set, at Robert Kakeeto havde armen højt løftet, da Mikael Uhre ville afslutte i feltet. Men den fangede de fra VAR-bilen, og så fik Brøndby et straffespark, som Uhre omsatte meget sikkert.

Brøndby spillede ikke som et hold, der kæmpede og sloges for at forsvare førstepladsen. De sled med at skabe store, åbne målchancer mod AaB.

Anis Ben Slimane havde fået chancen, men han greb den ikke. Han blev flået ud i pausen og erstattet med Josip Radosevic, der fylder væsentlige mere, selv om han ligger lidt længere tilbage på banen.

Som halvlegen skred frem skiftede Brøndby system til 3-4-3 med Andrija Pavlovic som den centrale angriber og Mikael Uhre og Jesper Lindstrøm på kanterne.

Brøndby pressede på mod slutningen, hvor Mikael Uhre var tættest på. Han nåede ikke frem til et indlæg helt blank for mål.

Flyvende komet

AaBs nye cheftræner, Marti Cifuentes har fået en udfordrende start i sit nye job. Mod Brøndby måtte han således undvære fire stamspillere.

Men dem, der fik chancen, greb den.

Det gælder ikke mindst talentfulde Marcus Hannesbo, der scorede for anden kamp i træk.

Han debuterede i sidste uge med et mod FCK. Igen søndag var han på pletten med en scoring.

Hannebo, der optræder på venstrekanten, er hurtig, teknisk velfunderet. Og så evner han at stå de rigtige steder. I starten af anden halvleg fulgte han med ved bageste stolpe, da Tim Prica lagde bolden på tværs.

Hannebo kunne score problemfrit, fordi han var foran sin oppasser Kevin Mensah.

Til gengæld så det skidt ud med opdækningen hos Brøndby. Peter Bjur var allerede ude i siden og Anthony Jung meget passiv.

Tilbage til det amputerede, men hårdt kæmpende AaB-mandskab, så kommer det til at pynte, når Lucas Andersen og Oscar Hildemark bliver spilleklar.

Derudover sad Jakob Ahlmann og Frederik Børsting ude med skader. Dog ikke langvarige, men det er fire spillere, som under normale omstændigheder alle havde spillet fra start.

Mod Brøndby debuterede Martin Samuelsen, der er lejet i engelske Hull. Han gjorde det fornuftigt uden at imponere.

