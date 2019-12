VAR i Superligaen kan blive udsat

Debatten om videodommersystemet VAR raser i England, efter at der i flere af Premier Leagues julekampe har været kontroversielle kendelser.

Senest søndag på Anfield hvor Liverpool hentede endnu en sejr. Her var Wolverhampton-lejren tosset efter kampen, mens den tidligere danske landsholdsanfører og Liverpool-spiller, Daniel Agger, også var godt sur og kaldte VAR en katastrofe.

Trods kritikken af VAR er planen fortsat, at det skal indføres i Superligaen fra næste sæson.

Det fortæller Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, der følger med i VAR-debatten i England og andre steder i Europa.

- Vi følger med i de forskellige ligaer i Europa og lærer af dem. Og så skal vi finde ud af, hvad den danske model skal være, for at vi gør det helt præcist. Der er heldigvis en hel masse, vi kan nå at lære af.

- Det er også en træningssag at bruge VAR mest effektivt. Hvor hurtigt går de her VAR-kendelser. Det tager længere tid i starten end i slutningen af den første sæson med VAR, siger Claus Thomsen.

Der har været mange VAR-kendelser omkring offsides i Premier League. Foto: Chris Radburn/Ritzau Scanpix

Kritikken af VAR i England har især drejet sig om marginale offsidekendelser, som har frataget blandt andet Norwich, Sheffield United og Wolverhampton scoringer i weekendens kampe.

I den danske VAR-model er der også mulighed for at gøre brug af teknologi, der kan tegne streger på banen og vurdere offsidesituationer.

Her afventer Divisionsforeningen dog stadig, om teknologien skal tages i brug i Superligaen fra sommeren 2020.

- VAR rummer mulighed for brug af offsidelinje-teknologi. Om det skal bruges, har vi ikke endeligt besluttet endnu.

- Teknologien er der, og når den nu findes, så er mit bud, at det nok er vanskeligt at lade være med at tage den i anvendelse.

- Der skal nok ikke mange mål til, hvor der er tvivl om offside, før der vil komme krav om, at vi bruger den teknologi, der er til rådighed, siger direktøren.

Det er ikke sikkert, at der er VAR fra næste sæson af i Superligaen. Alle skal være 100 procent klar, fastslår Claus Thomsen. Foto: Tony O'Brien/Ritzau Scanpix

Uddannelsen af de danske dommere i VAR-brug er begyndt, og alt går efter planen.

- Det skrider frem som planmæssigt, så det er i fuld gang, og det er tanken, at det bliver indført fra sæsonen 2020/21, siger Claus Thomsen.

Han udelukker dog ikke, at VAR i Superligaen kan udsættes, hvis der skulle opstå uforudsete problemer.

- Det er vigtigt for os, at det er 100 procent klart, når vi skal rulle det ud. Hvis det ikke er 100 procent klart til sæsonstart, så kommer det til at vente. Men vi burde være klar til sæsonstart.

- Hvis der er et eller andet, der ikke er på plads, eller der skal ekstra træning til af dommere, så tager vi tiden til det, lyder det fra Claus Thomsen.

Han forudser en heftig debat om VAR, når systemet indføres næste sommer.

- Jeg tror ikke, at man indfører VAR, uden at det giver anledning til debat. Der vil stadig være tale om tolkninger ved bestemte kendelser og situationer, forklarer Claus Thomsen.

