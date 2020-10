Var med til at føre kniven

Ved første øjekast lignede det en helt almindelig eftermiddag på FCK's træningsanlæg på Jens Jessens Vej.

Stemningen på træningsbanen var god, selvom de sorte skyer skyggede for solen i mere end en forstand.

Men der manglede selvfølgelig den skaldede og ranglede nordmand, der plejer at styre løjerne.

Til gengæld var et par velkendte ansigter fra fortiden tilbage i form af den midlertidige cheftræner, Hjalte Bo Nørregaard, og så William Kvist, der for en stund har forladt sin nye kampplads i bestyrelseslokalet for at agere sportslig leder.

Kvist har som den i bestyrelsen med de suverænt største fodbold-faglige kvalifikationer spillet en central rolle i beslutningen om at sige farvel til Solbakken.

- Jeg kan forestille mig, at jeg har haft større betydning end en, der ikke ved så meget om fodbold. Men nærmere kan jeg ikke komme på det. Jeg har været en del af bestyrelsen, der har truffet dette valg efter at have kigget på det i lang tid, lyder det diplomatisk fra Kvist, der ikke vil afsløre præcis, hvornår beslutningen om at skære båndene over til Ståle Solbakken blev truffet.

- Vores slutspil var ikke godt, og starten på sæsonen var heller ikke god. Det er fair nok, Men når vi så starter op igen efter en pause og to gode kampe mod Manchester United, så er der nogle nedslagspunkter, der er mere åbenlyse, siger han og nævner blandt andet den pinlige europæiske exit mod kroatiske Rijeka.

Han afviser at sætte navn på, hvem i bestyrelsen der første gang foreslog en fyring, ligesom han ikke vil afsløre, hvornår en afskedigelse kom på tale første gang.

- Det har jeg ingen udtalelser omkring. Det er hele bestyrelsen, som har truffet denne beslutning.

Nu er spørgsmålet så, hvor længe duoen Nørregaard og Kvist skal optræde på træningsbanen, og ikke mindst hvem der skal være Solbakkens permanente arvtager

- Vi er i gang. Vi har en fornemmelse af, hvor vi gerne vil hen. Det skal ikke være en revolution, men en, der kan optimere og justere det, vi har.

- Der skal ny benzin på og ny inspiration. Det er så tæt på, jeg kan komme, siger Kvist, som er åben for at se på den nuværende struktur, hvor den samme mand har været cheftræner og sportsdirektør

Når den rigtige afløser er fundet, er William Kvist parat til at åbne pengekassen, hvis den nye træner skal købes fri i en anden klub

– Hvorfor ikke?, lyder det med et frækt smil fra den nye stærke mand i FCK's sportslige ledelse, der tydeligvis har det godt med den indflydelse, han nu nyder i klubben.

Men han understreger også, at det har været en svær proces.

- Som I kan se på randene under øjnene, så har jeg tænkt meget over den. Og personligt er jeg også berørt, for det er en vemodig opgave.

- Men jeg kan se, at jeg kan bringe noget i forhold til at hjælpe klubben videre. Så har jeg også et ansvar, siger William Kvist, der lover, at opholdet på træningsbanen kun er midlertidigt.

- Jeg vil godt slå fast, at jeg skal tilbage til bestyrelsen, siger den magtfulde FCK-veteran.

