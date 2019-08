Varm AGF-interesse: - Kunne sagtens være interessant

Mikkel Rygaard vil have spilletid - enten i FC Nordsjælland eller i en anden klub. AGF bejler til den 28-årige kreatør, der kalder den århusianske klub for interessant

Mikkel Rygaard vil spille fodbold. Og kan han ikke få spilletid i FC Nordsjælland, er han klar til at skifte Farum ud med en anden adresse.

Den kreative midtbanespiller har de seneste fire kampe været henvist til bænken og kom søndag aften slet ikke ind mod FC København.

- Han (træner Flemming Pedersen, red.) siger, at jeg er vigtig, men det kan man ikke rigtig føle, når man sidder udenfor og kigger. Foto: Jens Dresling

Det har fået ham til at overveje sin fremtid, og han har banket på træner Flemming Pedersens dør i jagten på flere minutter.

- Jeg er i en alder, hvor jeg har brug for mere spilletid. Om det så bliver her eller andre steder, er underordnet.

- Jeg har fortalt, at jeg ikke er tilfreds med at være så meget ude, og jeg har spurgt, om vi kunne finde en løsning, når nu han (træner Flemming Pedersen, red.) ikke kan love mig mere spilletid, siger Mikkel Rygaard.

AGF er interesseret i den 28-årige tidligere Lyngby-kreatør, men det er ikke den eneste Superliga-klub, der bejler til FC Nordsjælland-reserven.

- Jeg er smigret over de tilbud, der er fra Superligaen. Det, synes jeg, er rigtig positivt. Nu skal jeg så finde ud af, hvad der er bedst for mig.

- Kunne AGF være interessant?

- Jeg kender til interessen. AGF er en storklub, og det kunne sagtens være interessant. Nu kender jeg David (Nielsen, red.), så den mulighed vil jeg gerne have hjem og tygge på, hvis det er.

- Men det er lidt ude af mine hænder. Klubben skal være villig til at slippe mig, og det er op til dem, om jeg spiller i rødt eller noget helt andet, siger Mikkel Rygaard.

David Nielsen og Mikkel Rygaard havde en god tid sammen i Lyngby. Foto: Casper Dalhoff

Han har kontrakt med FC Nordsjælland knap to sæsoner endnu, og træner Flemming Pedersen anser stadig Rygaard, der er en del af anførergruppen, som en vigtig del af truppen.

- Jeg forstår udmærket Rygaard. Vi har også snakket om, at han gerne vil have mere spilletid, men jeg kan aldrig love noget, siger Flemming Pedersen, der roser den bænkede FCN-spiller for at sætte sig selv til side i holdets tjeneste og hjælpe stortalentet Mohammed Kudus på vej.

Flemming Pedersen vil dog ikke stille sig i vejen, hvis Rygaard pinedød vil væk fra Farum-klubben:

- Jeg håber, at vi holder den trup, vi har nu, intakt. Men er der nogen, der vil væk, bliver det ikke mig, der holder igen.

- Folk skal være committet, og jeg synes vi har en god gruppe nu, der virkelig er committet.

Mikkel Rygaard kom transferfrit til FC Nordsjælland fra Lyngby i begyndelsen af 2018.

Eriksen kan have spillet sin sidste kamp

Se også: Rystet over nedsmeltning

Superligaen Indefra: Det scorer Brøndby på Mukhtar-salg

Panik før lukketid: Sådan handler DIN Superligaklub