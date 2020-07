Varsler straf efter Superliga-drama

Dansk Boldspil-Unions (DBU) Disciplinærinstans åbner sager mod Hobro-spilleren Imed Louati og en ansat i Lyngby BK efter mandagens nedrykningsopgør mellem de to klubber.

Sent i kampen mellem de to klubber ledte en grim tackling til et decideret slagsmål.

Imed Louati sendte i den forbindelse en spytklat afsted mod Lyngbys Rezan Corlu, og en ansat fra Lyngbys trænerbænk havde godt og grundigt fat omkring hovedet på en Hobro-spiller.

Episoden endte med tre røde kort - to til Hobros Brandon Onkony og Edgar Babayan og ét til Lyngbys Rezan Corlu.

- Af tv-billeder og videoobservatørens indberetning kan vi konstatere, at der tilsyneladende er blevet spyttet mod en lyngby-spiller, siger Jens Hjortskov, der er formand for DBU's Disciplinærinstans.

Imed Louati indrømmede efter kampen, at han havde forsøgt at spytte Rezan Corlu i ansigtet.

- Det hjælper selvfølgelig også, at han tilsyneladende i et interview selv har erkendt det, siger Jens Hjortskov.

DBU's disciplinærinstans åbner også en sag mod en ansat i Lyngby, efter at tv-billeder viste, at han havde hårdt fat i en af Hobro-spillerne.

