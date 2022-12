Varsler vild træner-præsentation

De Brøndby-fans, der venter i spænding på offentliggørelsen af den nye trænerboss, må væbne sig med tålmodighed lidt endnu.

For det bliver først i 2023, at klubben annoncerer navnet på den nye cheftræner.

Det slår bestyrelsesformand Jan Bech Andersen helt fast over for Ekstra Bladet på nytårsaftensdag.

- Jeg havde da håbet, at det var kommet på plads inden nytår, men på grund af juledagene lod vi processen ligge stille et par dage, fordi folk skulle have lov til at være sammen med deres familier.

- Hvornår sker det så?

- Det er helt sikkert planen, at han bliver præsenteret i starten af det nye år.

23. december fortalte Jan Bech Andersen ellers til bold.dk, at det var et erklæret mål for Brøndby at melde trænernavnet ud inden nytår, ligesom han var 'fortrøstningsfuld' for, at det nok skulle ske.

Det er åbenlyst ikke tilfældet. Til gengæld kan fansene forvente en offentliggørelse, der har noget ekstraordinært over sig.

- Det her med at sende en pressemeddelelse ud om, at 'nu er den nye træner hyret', det er ikke vores stil. Vi er nødt til at lave en ordentlig præsentation, for det er den største ting lige nu og her for de nye ejere.

- Så det bliver et større setup?

- Ja, siger Jan Bech Andersen kortfattet.

Scott McLachlan fra Global Football Holdings og Jan Bech Andersen. Foto: Anthon Unger

Brøndbys trænerjagt har stået på, siden Niels Frederiksen blev fyret i midten af november, og sportsdirektør Carsten V. Jensen har været godt rundt omkring.

Ekstra Bladet kunne fredag berette, at den tidligere Brøndby-assistenttræner Jesper Sørensen er kommet i spil, men det ønsker Jan Bech Andersen ikke at kommentere på.

- Vi har været grundige og haft flere runder med flere kandidater både med dansk og udenlandsk pas, og så har vi skåret feltet fra. Nu er vi så tæt på målstregen, som vi overhovedet kan være.

- Er Jesper Sørensen tæt på den målstreg?

- Det vil jeg ikke sige noget om her i den sidste fase.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Brøndbys trænerjagt nede på én, men alligevel forholder man sig åben, hvis de allersidste detaljer ikke falder på plads med kandidaten.

Nicolai Vallys kom til Brøndby i sommer som en kæmpe Superliga-profil. Foto: Jens Dresling

I 2023 skal Brøndby gøre alt, hvad de overhovedet kan for at nå med i top seks, og derfor kommer der fremover til at blive brugt penge på at hente etablerede spillere.

De nye ejere - GFH - har allerede varslet, at der vil blive tilført midler til netop det.

- Vi skal have noget mere ud af den trup, vi har. Den er bedre, end der hvor vi ligger i tabellen.

- Vi går ind i et transfervindue, hvor ambitionen er at hente spillere af den kaliber, vi også hentede i sommer. Folk, der kan gå direkte ind i startopstillingen, afslutter Jan Bech Andersen.

I sommer købte Brøndby Nicolai Vallys i en rekordhandel, ligesom den norske angriber Ohi Omoijuanfo kom til.