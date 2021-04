Vejle hiver OB ned i sumpen

OB havde inden denne sæson ikke tabt til Vejle i en snes år, men den statistik er der i den grad lavet om på nu. Vejle vandt for tredje gang i streg og haler sig op i den lune halvdel af nedrykningsspillet – men der er ved at blive pænt smattet i den odenseanske ådal.

De første lange stræk af kampen var gudsjammerligt kedelige.

Sådan kan det vel gå, når det ene hold egentlig satser på at slutte som nummer syv – men i dén grad frygter at lande som nummer 11. Og det andet hold er placeret som nummer 10 og kun har øjnene fast fæstnet i sidespejlene for at holde øje med Lyngby, der måske komme buldrende i overhalingssporet.

Der var med andre ord pænt langt mellem snapsene på en råkold aften I Odense, da OB og Vejle mødtes i det, der engang var en solid provinsklassiker med fuld tjubang på lægterne. Denne fredag var der helt åbenlys fare for, at de æterbårne kommentatorer kunne høres på hinandens kanaler…

Ikke at der var meget at berette om i en start, hvor første afslutning var Issam Jebalis noget forkølede træf – eller hvad man kan kalde det – efter 24 minutter. Ret skal være ret: Der kom lidt mere spræl i kampen derfra, men indtil da: Sløjt, kedeligt, spild af tid.

Man overvejede, om domer Anders Poulsen måske ville blive historisk som den første, der sendte en kamp til pause med ’fratræksminuter’ i stedet for tillægstid…

Men netop i første halvlegs overtid havde Ayo Okusun det indtil da bedste forsøg, da han efter hjørnespark pandede kuglen snert over overliggeren.

Forinden havde Yiber Ramadani havde halvlegens pæneste mulighed, men han traf relativt blank OB-målmand Oliver Christensen lige i favnen med et semi-sløjt forsøg med venstrebenet.

Så var der mere smæk for skillingen, da den franske teenager Hugo Ekitike et kvarter efter pausen brød stilstanden, trak lidt tilbage i feltet og smaskede til kuglen, der suste lige forbi Oliver Christensens mål.

Kort efter blev den 18-årige fanget i en kontra af Jeppe Tverskov, der lige akkurat nåede at få en tåspids på bolden, inden han nedlagde modstanderen.

Der var dem, der råbte på et kort i den situation, men alt var vist glemt, da Allan Sousa fik de østjyske struber til at gjalde, da han i en Vejle-kontra kunne sætte indersiden til et fladt indlæg fra Pierre Bengtsson i venstre side.

Hugo Ekitike prøvede at juble med, men franskmanden måtte gå på ryggen med krampe og blev udskiftet umiddelbart efter.

Da var der spillet 66 minutter af kampen, der naturligt nok fik en helt anden nerve. Men OB strider med at skabe chancer – og vejlenserne krigede dygtigt resultatet hjem, der lægger solidt pres på Lyngby – plus SønderjyskE og OB.

