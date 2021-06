Vejle lurer på dobbelt FCM-scoop

Canadiske Manjrekar James er kun et lægetjek fra at blive ny Vejle-spiller

Vejle ser ud til at kigge inden for landets grænser, når holdet inden for kort tid begynder at hente sommerens første forstærkninger.

Traditionsklubben har kastet blikket mod det centrale Jylland, hvor flere spillere fra FC Midtjylland påkalder sig interesse.

Længst fremme er forhandlingerne omkring canadiske Manjrekar James. Vejle Amts Folkeblad omtalte interessen tirsdag, og alt peger mod, at kun formaliteter kan forpurre handlen.

Manjrekar James nærmer sig de 28 år, og han har haft svært ved at bide sig fast på holdet i FC Midtjylland, hvor han i et par omgange har været udlejet.

Topniveauet er indiskutabelt bevidnet af storkampen i Champions League ude mod Atalanta i efteråret. men James har aldrig formået at gøre sig fortjent til en fast plads hos ulvene.

Vejle ser Manjrekar James som en spiller, der skal øge konkurrencen i det centrale forsvar. Ifølge planen er der lægetjek i Vejle tordag og der er tale om en permanent overgang.

Interessen for FC Midtjylland-spillere slutter ikke der for Vejle.

Japhet Sery er på tale iVejle. Foto: Claus Bonnerup

Også unge Japhet Sery har fanget Vejles opmærksomhed.

Den 21-årige forsvarsspiller spillede grundspillets sidste kamp mod netop Vejle. Japhet Sery har lange udsigter til spilletid hos FC Midtjylland og han har nu nået en alder, hvor det må konkluderes, at han næppe får sit gennembrud i klubben.

Japhet Sery kan spille både centralt i forsvaret og på kanten. Han bliver i øjeblikket tilbudt til flere klubber, og Vejle er en af de varmeste bejlere.