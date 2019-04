Vejle politianmelder fans efter drama

To fans er meldt til politiet for deres optræden på Vejle Stadion påskedag

Bølgerne gik i den grad højt påskedag, da AGF på Vejle Stadion vandt 4-2 i noget af det mest underholdende, vanvittige og dramatiske fodbold, der er spillet i Danmark længe.

Frustrationerne skiftede side flere gange i løbet af kampen, men til sidst var det hjemmeholdet, der havde de fleste panderynker, da AGF vandt, hvilket sikrede, at Vejle slutter sidst i nedrykningsspillets gruppe A - og derfor skal ud i nogle barske overlevelseskampe.

Først stormede en mand på banen. Hvorfor vides ikke, men tumpen invaderede græstæppet og måtte efterfølgende eskorteres ud af vagterne.

Siden fløj en skraldespand såmænd på banen. En ordentlig kleppert vel at mærke.

Den landede ikke langt fra den ene linjedommer, men gudskelov ramte den ikke nogen. Det medførte dog en længere afbrydelse af kampen, og det medførte, at sikkerhedspersonalet mandsopdækkede dommerteamet, da kampen var overstået.

Efterfølgende var ledelsen i Vejle Boldklub ikke i tvivl om, at det skulle have konsekvenser, hvilket afstedkom godt med overarbejde påskedag.

Ubehageligt punktum

Konklusionen 2. påskedag er klar. To fans er blevet politianmeldt for deres optræden.

Det fortæller direktør Henrik Tønder til Ekstra Bladet.

- Vi har brugt tiden efter kampen på at få identificeret baneløberen og den person, der kastede skraldespanden. De to personer bliver nu tildelt karantæne og bøder.

- Derudover er vi i kontakt med politiet med henblik på at overgive sagen til dem, fortæller han.

Henrik Tønder kender ikke til de nærmere detaljer omkring skraldespands-kasterens alder og køn. Det er ikke hans opfattelse, at skraldespanden blev kastet efter dommeren på sidelinjen.

De to tilskuerepisoder var et ubehageligt punktum for en besynderlig kamp, hvor det røde kort til Allan Sousa, Vladlen Yurchenkos mål efter dommerkast, Patrick Mortensens fairplay-udligning og samme Patrick Mortensens 3-2-scoring var de største højdepunkter i dramaet.

