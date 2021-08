Vejle-profil indrømmer: FCK vil være et godt skridt

Der er brug for nye kantspillere i FC København, der denne sommer har sagt farvel til både Viktor Fischer og Mohamed Daramy, og et af emnerne er angiveligt Allan Sousa fra Vejle Boldklub.

Ekstra Bladet kunne således skrive tidligere på ugen, at FC København er en af flere klubber, der kigger nærmere på den brasilianske kreatør, som Vejle Boldklub angiveligt kræver et tocifret millionbeløb for.

Allan Sousa og Vejle Boldklub spillede søndag mod netop FC København, og efterfølgende erkendte kantspilleren, at et skifte til hovedstaden er tillokkende.

- Selvfølgelig vil det være et godt skridt. Hvis noget sker, og jeg tager derhen, vil det være et godt skridt i min karriere, siger han til Canal9.

Til gengæld ved han ikke meget om interessen.

- For at være ærlig hørte jeg det bare fra nogle venner, der begyndte at skrive det til mig. Jeg ved ikke noget. De fortalte mig det bare. Mit fokus er lige nu bare på Vejle. Lige nu er intet sikkert, så jeg har bare fokus på at gøre mit job. Og hvis noget sker, lad os se.

24-årige Allan Sousa leverede i sidste sæson 10 mål og 10 oplæg i Superligaen for Vejle Boldklub. Hans kontrakt med klubben fra Nørreskoven udløber næste sommer.

FC København har denne sommer også hentet Luther Singh til kanten, men det ventes, at de henter flere offensivspillere.