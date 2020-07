Vejle rykker op i Superligaen

Vejle Boldklub er tilbage i Superligaen efter et års pause. Det står klart efter 1-0 over Nykøbing FC

Det kunne ikke gøres hurtigere.

Den tidligere mesterklub Vejle var modsat sidst kun en sæson om at komme tilbage til Superligaen.

Selv om det var ligegyldigt, vandt Vejle med 1-0 på et kæmpedrop af Nykøbing FC-målmand Jannich Storch.

Hjemmeholdet kunne have nøjedes med uafgjort, men målet betød, at de nerver, som før kampen hang udenfor tøjet på visse ledere, forsvandt.

Driller Ståle: FC Midtjylland-boss stikker til FCK: Ståles onemanshow

Det var et ikke særlig hårdt skud fra albaneren Ylber Ramadani lige på Nykøbing FC-målmanden, som blev fumlet ind over stregen til 1-0

Så var der fest i Nørreskoven for de få, fordi Vejle trods opbakning fra et lokalt folketingsmedlem kun fik lov til at lukke i alt 500 tilskuere indenfor.

Billetterne var uddelt til sponsorer og fans.

Foto: Anders Brohus

Der var dog blevet plads til Thomas Gravesen og Steen Thychosen. Sidstnævnte var på job som talentchef.

Den gamle måltyv kunne sidde og glæde sig over, at Vejle igen har fået gang i talentarbejdet og der var tre 'hjemmeproducerede' spillere på banen.

Ellers er oprykkerne fortsat et sammensurium af spillere med forskellige pas.

Der var spillere fra fem lande i startopstillingen mod Nykøbing FC og siden kom der både en svensker og færing til et hold, hvor Holland, Ukraine, Finland, Albanien og Island også er repræsenteret.

Oprykningen blev sikret i en kamp, som aldrig blev det store, men det var også lige meget, fordi det handlede kun om, at Vejle skulle have lukket en fornem sæson før tid.

Dermed blev Vejles rutsjetur sjælden kort. Sidst klubben rykkede ud af den bedste række, kom der til at gå ni år, før man vendte tilbage.

Se også: Kæmpe fejl: Tæt på knockout!

Hooligan-slagsmål var aftalt: - Voldsparate unge mænd