Vejle rykker ud af Superligaen trods sejr

Vejle Boldklub er helt som ventet færdig i Superligaen for denne gang trods en sejr i sidste runde over OB, der slutter som nummer otte

Vejle fik taget en fornuftig afsked med Superligaen for denne gang med en sejr på hjemmebane mod OB, men det ændrer ikke på, at vejlenserne nu officielt er rykket ud af Superligaen 2021/2022.

Det er syvende nedrykning fra Superligaen, som Vejle Boldklub oplever. Det er en rekord, som ingen kan tage fra østjyderne foreløbigt ...

OB mistede ikke andet end selvtillid ved nederlaget, da Viborg selv gjorde arbejdet færdigt i Haderslev.

Dermed snupper Viborg Europa-playoff-pladsen, mens OB skal vinde pokalfinalen over FC Midtjylland, hvis fynboerne vil i Europa efter sommer.

Lørdag blev det officielt. Vejle Boldklub rykker ud af Superligaen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det går hurtigt i fodbold, hvilket et enkelt minut i Nørreskoven illustrerede på brutal vis lørdag.

Efter 24 sendte Andrés Ponce kuglen snert forbi mål i sidenettet, men en overivrig stadionspeaker troede, bolden var på den rigtige side af stolpen.

Så målmusikken bragede ud på stadion, mens der stod 1-0 på tavlen. I panikken for at rette op på fejltagelsen nulstillede vedkommende stadionuret fuldstændig … Kun i Vejle …

Minuttet efter havde OB bevæget sig op i den modsatte ende, hvor Mads Frøkjær sendte et ballonindlæg i feltet. Den debuterende Lucas Hägg Johansson lod læderet sejle hele vejen i nettet uden at gøre anløb til at strække sig. Mareridtsdebut af den svenske keeper.

Mads Frøkjær-Jensen fejrer sit indlæg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Ja, Vejle har lukket alt for mange mål ind i denne sæson. Det er indiskutabelt. Man sidder alligevel med en følelse af, at hvis klubben havde formået at hente en kompetent afløser for Wahid Faghir eller Hugo Ekitike, så var Jyllands Rubin ikke havnet i denne suppedas.

Hverken Luka Djordjevic eller Andrés Ponce har leveret i nærheden af tilfredsstillende, hvilket henholdsvis fem og ét sæsonmål fortæller ALT om.

Andrés Ponce fandt heller ikke vej til netmaskerne mod OB. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Fynboerne sad på opgøret men tabte pusten, da meldingen om Viborgs 2-0-scoring tikkede ind, og da OB begyndte at spare kræfter til pokalfinalen torsdag, lukkede man Vejle ind i kampen. Længere væk er vejlensernes niveau trods alt ikke.

Luka Djordjevic udlignede i det lille felt med et af sine sjældne mål, efter Hans Christian Bernat igen ikke så alt for skarp ud.

Og kort før tid var det Jørgen Skjelvik, der snorksov, så Marius Elvius kunne give tilskuerne et værdigt farvel i Vejle. Nu handler det om en hurtig retur til Superligaen for VB. Byggestenene er på plads.

Det samme er talenterne, hvor Oliver Provstgaard, Thomas Gundelund, Oliver Provstgaard, Marius Elvius, Hans Høllsberg og Christian Gammelgaard fik spilletid i svanesangssejren ...

OB - de spiller sæsonens vigtigste kamp på torsdag, hvor det enten bliver en fremragende eller lunken sæson på Fyn.