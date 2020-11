Vejle spolerer FCN's sejrsstime på kunstgræsset i Farum

Med 1-1 på Right to Dream Park blev Vejle Boldklub søndag det første hold i sæsonen til at tage point ude mod FC Nordsjælland.

FCN havde gjort rent bord i sæsonens første tre kampe, men formåede altså ikke at knække en flok veloplagte oprykkere fra Nørreskoven.

Vejle kom tidligt bagud, men kæmpede sig flot tilbage og var i flere perioder det dominerende og mest chanceskabende mandskab.

Generelt var det en ganske seværdig affære, der foregik i et højt tempo med to veloplagte og offensivt indstillede hold, der dog ikke havde den fornødne skarphed i afslutningerne.

FCN har med resultatet 12 point for 8 kampe, mens Vejle har imponerende 14 af slagsen.

Vejle gik uimponeret til opgaven fra start trods FCN's notorisk stærke hjemmebane, men oprykkerne blev straffet allerede efter fire minutters spil.

FCN's lynhurtige Kamaldeen Sulemana blev sendt i dybden, og da han blev ureglementeret nedlagt af Vejle-keeper Indy Groothuizen, kunne Mikkel Rygaard sparke værterne på 1-0 fra straffesparkspletten.

Mikkel Rygaard satte bolden i kassen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Vejle lod sig dog ikke slå ud af den dårlige start. Gæsterne tiltvang sig derimod initiativet med et godt presspil, der gav flere hurtige kontrastød, og sådan et gav pote i det 22. minut.

Her prikkede Vejle-anfører Jacob Schoop bolden videre til blot 17-årige Wahid Faghir, der efter et godt løb udlignede til 1-1 med sit første superligamål i karrieren.

Vejle kom flyvende ud efter pausen og satte FCN under et godt tryk, hvilket kastede flere store chancer af sig til oprykkerne.

FCN fik bedre fat efter en formationsændring fra 3-4-3 til 4-3-3, hvilket gjorde kampbilledet mere jævnt efter Vejles gode periode.

Vejle søgte kampen igennem Allan Sousa meget, og brasilianeren kunne have sikret sejren få minutter før tid, men han brændte, så det sluttede uden vinder.

