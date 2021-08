Vejle taber igen

Vejle er stadig blot noteret for ét point i Superligaen, da AaB fortjent rejste fra Nørreskoven med fuldt udbytte

Vejle er stadig uden sejr i Superligaen, og mandag aften kunne det være gået rent galt mod AaB, der vadede i chancer mod Carit Falchs mandskab.

Helt slemt gik det dog ikke, og VB fik reddet noget af helhedsindtrykket i anden halvleg.

Men faktum er, at Vejle er sidst i Superligaen efter fem runder. Dog er der kun henholdsvis et og to point op til AGF og Brøndby...

Mandagskampen blev indledt med fuld rabalder og smadder. Det slog næsten gnister i Nørreskoven.

Problemet for hovedparten af tilskuerne var bare, at det var gæsterne fra AaB, der var overlegne i det vanvittige tjubang-fodbold, der blev lagt for dagen.

Efter en halv time vippede allestedsnærværende Iver Fossum fikst Milan Makaric fri i dybden. Serberen forsøgte at runde Alexander Brunst, men den tyske keeper fik gjort sig bred.

En håndfuld minutter senere gik den ikke længere, da Kristoffer Pallesen slog et indlæg i feltet. Hverken Kevin Custovic eller Kevin Yamga gjorde sig den umage at følge målfarlige Iver Fossum, der takkede for friheden i det lille felt.

AaB fortsatte sit helbanepres, og der burde have stået både 0-2 og 0-3 ved pausen. Carit Falchs mandskab blev ganske enkelt løbet over ende. Enten forstår VB-spillerne ikke trænerens budskab, eller også er de ikke dygtige nok til at udføre det.

Derfor var det også en mindre mirakel, at Allan Sousa havde en gylden chance for at udligne i de døende sekunder i første akt, da brasilianeren pludselig befandt sig fri foran Jacob Rinne.

Sousa blev også selv så overrasket, at han ikke fik sat en ordentlig afslutning på…

Carit Falch forsøgte at ryste posen i pausen. Ud med både Ezatolahi, Schoop og Emmanouilidis, mens bl.a. Kevin Custovic blev på banen… Men okay, noget drastisk skulle ske for Vejle.

Vejle-træneren fik sin effekt på energien, for værterne kom på omgangshøjde på den konto. Men det var stadig AaB, der skabte chancerne.

Alexander Brunst måtte trække et par fine redninger ud af ærmet, og Iver Fossum hamrede bolden på overliggeren efter en god time.

Men Vejle var inde i opgøret til sidste sekund, selv om østjyderne aldrig kom helt tæt på.

Carit Falch kan dog prise sig lykkelig for, at man med en godkendt anden halvleg slap med skindet på næsen.