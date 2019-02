Vejle triumferede i Glens mareridt-debut

VEJLE (Ekstra Bladet):

Glen Riddersholm fik en elendig start på tilværelsen som træner i SønderjyskE, der tog til Vejle med masser af optimisme, men endte med at tabe den vigtige udekamp med 0-2.

Og manden, der startede med at føre kniven mod den tidligere mestertræner og hans spillere var en god gammel bekendt af Superligaen.

Nemlig Kjartan Finnbogason, der frem til denne sæsons start havde bombet løs hos naboerne i Horsens i flere sæsoner.

Han sagde i sommer farvel for at tage til ungarsk fodbold, men det blev ingen succes.

Derfor er han nu i Vejle. Og viste at han ikke har glemt målscoringens kunst allerede efter 20 minutter i traditionsklubbens røde trøje.

Et voldsomt Vejle-pres inde i gæsternes felt endte med tre afslutninger, der blev blokeret. Men fjerde gang blev lykkens gang, da bolden havnede hos Kjartan.

Kjartan Finnbogason leverede varen i sin første kamp for Vejle. Foto: Michael Drost-Hansen/ Ritzau Scanpix

Fra hans støvle havnede den i nettet. 1-0-føringen var dermed en kendsgerning. Til stor jubel for et forfrossent hjemmepublikum, der dog ikke skulle vente mere end fem minutter før de atter fik mulighed for at klappe sig til lidt varme på denne vejrmæssigt fodbold-fjendtlige eftermiddag, hvor regn, rusk og ind i mellem voldsom blæst var menuen for de 3109 på tribunerne.

Her slog Imed Louati til med 2-0-føringen på et forrygende flot hovedstødsmål. På smukkeste vis kastede han sig frem inde i feltet og headede Tobias Mølgaards aflevering i nettet.

Udover Kjartan Finnbogason præsenterede Vejle fra start to andre af dem, der blev hentet i januars transfervindue. Branko Ilic var ny mand i midterforsvaret og Malte Amundsen var med som venstre back.

Begge afleverede et ganske udmærket indtryk i en kamp, der egentlig startede med at være domineret af gæsterne, som dog ikke formåede at komme frem til nævneværdige afslutninger, inden hjemmeholdet slog til med sine to scoringer.

Inden 1. halvlegs afslutning havde SønderjyskEs nyerhvervelse Marco Rojas sit holds bedste forsøg. Vejle-keeper Pavol Bajza fik kun halvklaret hans udmærkede skud fra kanten af straffesparkfeltet. Men slap ustraffet, fordi ingen fra gæste-holdet fik fat i riposten.

I 2. halvleg startede hjemmeholdet med at være nærgående på grund af nyt defensivt sønderjysk sløseri. Men ellers var der tale om et ret ensidigt pres fra gæsterne.

Og midtvejs var Jeppe Simonsen tæt på reducering, men måtte se sit skud prelle af på overliggeren, Det samme skete for indskiftede Peter Christiansen, mens Mats Lieder – korrekt – fik en scoring underkendt for offside.

Som overordnet konklusion kan man fastslå, at det var 90 minutter, der slog fast, at Glen Riddersholm specielt defensivt skal have lukket bedre af, hvis han skal fejre triumfer i form af sejre med sin nye klub.

Næste prøve bliver mod den klub, der fyrede ham for halvandet år siden – AGF.

