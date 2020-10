Vejle væltet i vildt VAR-drama

Vejle blev vippet væk fra førstepladsen i Superligaen, da Randers sikrede sejren på to straffespark

VEJLE (Ekstra Bladet): Vejle Boldklub kom ned på jorden igen i Superligaen, da oprykkerne blev sænket af Randers FC i et sandt straffedrama, hvor VAR også spillede en hovedrolle.

Ud over to dømte straffespark imod sig, så var vejlenserne selv ude om nederlaget mod Randers. Værterne blev trykket i bund fra start, og fandt hverken gnist eller kreativitet, som ellers har kendetegnet Superliga-overraskelsen denne sæson.

Hvis Thomas Thomasberg var ved at rykke håret af sig selv på Randers-bænken, er det ikke så sært.

I disse halloween-tider lignede udeholdets præstation en skrækfilm, som cheftræneren har set flere gange tidligere denne sæson.

Randers var dominerende, skabte rigeligt med muligheder, men brændte og brændte.

Indy Groothuizen i Vejle-målet tog godt fra, og inden for den første halve time var hollænderen både ude at flyve på en flugter fra André Rømer og måtte parere for sig på stregen, da Tosin Kehinde bragede en afslutning af sted i feltet.

Faktisk gjorde Randers alt rigtigt indtil afslutningerne, og så var det en ringe trøst, at man lykkedes med at smadre vejlensernes spil fuldstændig på fysikken og i presset.

Thomasberg og co. kunne dog ånde lettede op og kigge frem fra puden kort inde i anden halvleg.

Her blev Mathias Greve væltet i feltet af Alexander Milosevic, i hvad der lignede en regulær nærkamp. Ingen brokkede sig i hvert fald synderligt. Men Aydin Uslu havde fået øje på en forseelse i VAR-vognen, som han gerne ville vise Jakob Kehlet.

På billederne kunne man, hvis man kiggede ekstraordinært godt efter, se, at Milosevic trådte ned på Greves fod i situationen. Kehlet følte sig sikker nok i sin sag efter af have set billederne 117 gange… Straffespark. Åbenbart.

Vejle tabte 0-3 til Randers i et straffedrama. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

André Rømer tog ansvaret og scorede sikkert.

Vejle vågnede endelig op, da de kom bagud, men det var alt for sent, at oprykkerne fandt melodien. Pinligt, når man gik ind til opgøret på førstepladsen i Superligaen.

Bedst som hjemmeholdet for alvor begyndte at puste sig op i slutfasen, fik Randers tilkendt sit andet straffespark, da Leonel Montano gjorde sig bred i feltet og fik sat en arm på en afslutning fra Greve. VAR godkendte kendelsen, som også så mere korrekt ud end den første.

Vito Mistrati var mindst lige så sikker som André Rømer.

I kampens tillægstid slukkede Tobias Klysner lyset på et kontraangreb og sendte Vejle endegyldigt væk fra Superligaens førsteplads og Randers tilbage i midterfeltet

Læs meget mere om baggrunden for Vejles ellers flotte sæsonstart herunder.

