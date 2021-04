Afløseren fundet: Vejle hyrer kendt ansigt

Lørdag sender Ekstra Bladet eksklusivt Copa del Rey-finalen mellem Barcelona og Athletic Bilbao. Kan Martin Braithwaite løfte sit første trofæ for storklubben? Se med her (PLUS+)

Claus Nørgaard er ny Head of Coaching i Vejle Boldklub.

Det bekræfter klubben i en pressemeddelelse.

Nørgaard tiltræder sin nye stilling den 1. juni, som afløseren for Keld Bordinggaard, der forlod klubben til fordel for en stilling som Head of Coaching i den tyske storklub Bayer Leverkusen.

Dermed vender han tilbage til Vejle, hvor han for første gang begyndte sin trænerkarriere i 2003 i spidsen for klubbens drengehold sideløbende med lærerseminariet.

- Min historie med VB og Vejle strækker sig næsten 20 år tilbage, og derfor er det også dejligt, at jeg er tilbage fra 1. juni i en klub, jeg har fulgt i alle årene. Jeg er meget motiveret for igen at blive en del af VB, og jeg har på afstand fulgt Akademiets og førsteholdets udvikling, og der er sket meget de sidste par år, siger Nørgaard.

- Som Head of Coaching skal jeg være med til at udvikle og fastholde en spillestil på tværs af årgange og hold. Jeg skal evaluere træning og kampe med trænerne og den vej igennem være med til at sørge for, at teorien kommer med ud på træningsbanen og overføres til kamp.

Den 41-årige dansker har blandt andet en fortid som cheftræner for SønderjyskE, ligesom han også har stået i spidsen for Vejles førstehold i et halv sæson i 2013.

Vejles talentchef, Steen Tychosen, glæder sig over Nørgaards tiltrædelse samt den store erfaringer, han medbringer.

-Siden vi sagde farvel til Keld Bordinggaard tidligere på året, har vi målrettet ledt efter den rigtige profil til den vigtige stilling som Head of Coaching. Vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at lande en aftale med Claus Nørgaard, der kommer til VB med bred trænererfaring fra 3F Superliga og 1. division, men som også har arbejdet i talentudviklingsmiljøer tidligere, og som virkelig brænder for at videreudvikle Akademiet i klubben, siger Tychosen.

Nørgaard kommer ind til sit nye job i Vejle efter en periode som assistenttræner i Esbjerg fB siden sommeren 2019.

