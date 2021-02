Afsløring: Vejle henter angriber fra øverste hylde

Vejle Boldklub har ledt med lys og lygte efter en forstærkning til 9’er-positionen, og nu erfarer Ekstra Bladet, at oprykkerne omsider har landet en handel med den spiller, man har jagtet transfervinduet igennem.

German Onugkha er navnet, og angriberen kommer til på en lejeaftale fra den russiske Premier Liga-klub Krasnodar. I aftalen skulle der være indarbejdet en købsoption, hvis vejlenserne redder livet i Superligaen.

Den 24-årige angriber har både russisk og nigeriansk pas. Han har den seneste halvsæson været lejet ud til Tambov i den bedste russiske række, hvor det blev til 11 kampe og fire scoringer, ligesom Onugkha har leveret to mål i to pokalkampe.

Med andre ord er der altså tale om en herre, der allerede har bevist sin målfarlighed på højeste hylde i Rusland.

Derfor har interessen for Onugkha også været så varm i flere større ligaer, at målmageren måtte betænke sig helt til transfervinduets lukkedag, hvor han angiveligt er blevet overtalt af den samlede pakke og udsigten til spilletid i Vejle, hvor stortalentet Wahid Faghir er eneste anden reelle 9’er.

I Vejle forventes det, at Onugkha kommer til at være en game changer fra start, og angriberen leverede så sent som i december to mål i to kampe i den russiske Premier Liga.

Vejles tekniske chef, Jacob Krüger, har angiveligt haft et godt øje til German Onugkha gennem en længere periode og har haft Krasnodar-angriberen som sin klare førsteprioritet hele transfervinduet igennem.

