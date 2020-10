Dårligt hjerte stopper Vejle-angriber

Raphael Dwamena kom til Vejle Boldklub i sommer og har fået en fin start på tilværelsen i Superligaen, men nu må klubben tage den ghanesiske angriber af banen.

Det meddeler de på klubbens hjemmeside.

Den 25-årige angriber har tidligere haft problemer med hjertet, hvorfor han har haft en hjertedefibrillator indopereret, og den er der blevet holdt øje med. Her har der været en bekymrende måling for nylig, og det tager Vejle Boldklub nu konsekvensen af.

Han tages af banen, meddeler klubben.

- At der nu har været ét tilfælde, hvor grænseværdierne har været for høje, må vi ud fra en sundhedsfaglig vurdering som klub tage konsekvensen af. Raphael bliver derfor taget af banen.

- Vi er naturligvis kede af det på Raphaels vegne, men parterne har fra starten af været vidende om den konsekvens, der ville være, såfremt moniteringen af Raphael viste en overskridelse af grænseværdierne i målingen.

- Raphael Dwamena har på sin korte tid i Vejle Boldklub vist et stort menneskeligt format, en professionel tilgang til sit fag og en lyst til at lære fra sig over for vores unge spillere. Vi vil nu hjælpe Raphael i den nye situation, siger teknisk chef Jacob Krüger om situationen ifølge Vejle Boldklubs hjemmeside.

Over for klubbens hjemmeside fortæller angriberen selv, at han nu er under lægelig superversion, og at han har været glad for muligheden for at spille for Vejle Boldklub.

Raphael Dwamena noterede sig for to mål på fem kampe.

Topper Superligaen: - Vi skal undgå nedrykning

Sensation: Vejle fører Superligaen!

Flyvende Vejle har imponeret alt og alle