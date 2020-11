Dansk komet topper i Europa

Han er blevet kaldt 'Danmarks Zlatan', og det er ikke uden grund, at flere store europæiske klubber gerne vil have fat i Vejles 17-årige angriber Wahid Faghir.

Østjyderne har allerede afvist flere konkrete bud på stortalentet, der i weekenden scorede sit første mål i Superligaen.

Faghir sikrede med sin 1-1-scoring mod FC Nordsjælland oprykkeren point i Farum, og han blev samtidig den yngste målskytte i Europas top-15-ligaer i denne sæson.

Syv spillere under 18 har scoret i denne sæson, og Wahid Faghir er den yngste af de syv.

Det viser tal fra SpilXperten.

Faghir var 17 år og 103 dage, da han søndag nettede mod FC Nordsjælland, og han nåede dermed lige akkurat at slå Yusuf Demir, der var 17 år og 110 dage, da han tidligere på efteråret scorede for Rapid Wien.

På listen over 17-årige målskytter i denne sæson er også stortalenter som Gio Reyna, Pedri og Musiala.

Trods deres friske dåbsattest har de allerede formået at slå døren ind i klubber som Dortmund, FC Barcelona og Bayern München.

Det drømmer Wahid Faghir uden tvivl også om, og han kan meget vel blive solgt i vinterens transfervindue.

Leicester har forsøgt at hente ham til England, og tilbage i oktober på transfervinduets sidste dag afviste Vejle at sælge til en italiensk klub.

Den var ellers klar til at betale i omegnen af to mio. euro - ca. 15 mio. kr. - for den danske U18-landsholdsspiller. Derudover var italienerne klar med en række bonusser.

Wahidullah Faghir Født: 29. juli 2003 i Vejle Klub: Vejle Boldklub - kontrakt til 31. december 2022 Position: Angriber Superliga: 8 kampe - 1 mål og 1 assist Landshold

U18: 2 kampe - 1 mål

U17: 14 kampe - 8 mål

U16: 6 kampe - 3 mål

Til vinter vil der utvivlsomt komme nye bud på Faghir, der midt i en coronakrise virker til at være Vejles redningskrans.

Østjyderne drømmer om at få over 20 mio. kr. for stortalent og allerhelst fra en klub, der vil betale hovedparten af beløbet straks, så man ikke senere skal kæmpe for at få de sidste rater i hus.

Wahid Faghir har fået spilletid i alle Vejles Superliga-kampe i denne sæson og fik søndag i Farum for første gang samtlige 90 minutter.

Wahid Faghir scorede søndag for første gang for Vejle i Superligaen, da oprykkeren fik 1-1 ude mod FC Nordsjælland. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Bed skuffelsen i sig

Da Vejle midt i september indledte Superliga-tilværelsen med en kamp mod AGF på Aarhus Stadion, sad der to skuffede Vejle-angriber på bænken: Wahid Faghir og Kjartan Finnbogasson.

Det danske stortalent følte, at han havde gjort det så godt i opstarten, at han havde gjort sig fortjent til en plads i træner Constantin Galcas startopstilling, men han brokkede sig ikke.

I stedet fokuserede han på at levere varen, når Galca satte ham på banen.

17-årige Faghir holdt sine frustrationer indenbords, mens den dobbelt så gamle Finnbogasson offentligt luftede sin kritik og aldrig siden spillede for Vejle.

Siden sæsonpremieren i Aarhus er Faghir kun startet ude en gang, og den rumænske træner er vild med sin unge angriber. For der er aldrig noget bøvl med Faghir.

Han bruger meget tid på at evaluere sine præstationer og finde de punkter, hvor han skal forbedre sig. Nogle vil måske ligefrem betegne Faghir som lidt kedelig - men kun uden for banen.

Inde på banen er det alt andet end kedeligt, når teenageren folder talentet ud…

