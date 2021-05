Vejle fik tre røde kort i Aalborg og blev ’snydt’ for et point kort før tid

Der er stiv modvind i Nørreskoven disse dage.

Tirsdag blev det meldt ud, at man ikke kunne blive enige med Constantin Gâlcã om en ny kontrakt, og onsdag smed Vejle så den sidste rest af håb for en mirakuløs plads i Europa-playoff.

Det skete, da vejlenserne kom i det røde felt i Aalborg og smed en 1-0 føring og fik tre røde kort, to til trænerbænken, undervejs.

De to røde kort til Vejles trænerstab faldt, da Lucas Jensen fik et mål annulleret kort før tid.

Dommer Peter Kjærsgaard vurderede, at Vejle-spilleren skubbede Magnus Christensen i ryggen på et hjørnespark, inden han headede bolden ind til det, han troede, var 2-2.

Den annullerede scoring var mere, end VB-bænken ville stå model til. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Den var i bedste fald papirstynd, den forseelse som kostede VB et point. Det mente hovedpersonen også selv.

- Hvad for en forseelse? Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad jeg gjorde galt i situationen, lød det fra Lucas Jensen, der uddybede.

- Jeg befinder mig i det lille felt, der er tæt befolket. Der er også nogen, der løber ind i mig. Jeg kan jo ikke save mine hænder af. Jeg giver i hvert fald ikke noget aktivt skub. Jeg tror, dommeren vil fortryde den kendelse, hvis han ellers vil indrømme det, sagde den skuffede VB-spiller.

Saeid Ezatolahis udvisning i anden halvleg var der ikke noget at indvende imod. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB’s Magnus Christensen var ikke overraskende af en anden overbevisning.

- Jeg synes, den var klokkeklar. Jeg fik et kæmpe skub, og jeg havde vundet den hovedstødsduel, hvis ikke jeg havde fået to hænder i ryggen, sagde Magnus Christensen, der erkendte, at forseelsen ikke var nem at få øje på på tv-billederne.

- Jeg har selv lige set situationen igen, og jeg kan godt forstå, Vejle-folkene bliver rasende, for det er ikke til at se. Men jeg kunne mærke, jeg fik et ordentligt skub, og derfor var frisparket helt som det skulle være.

Constantin Galca havde ikke lyst til at tale om hverken fortid eller fremtid efter skuffelsen i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Dermed kan Vejle altså ikke længere nå syvendepladsen i kvalifikationsspillet, og derfor bliver mandagens kamp mod Lyngby den sidste for Constantin Gâlcã i spidsen for Vejle.

Ekstra Bladet ville gerne have hørt rumænerens take på de forliste kontraktforhandlinger med Vejle Boldklub. Gâlcã ønskede dog ikke at stille op til interview, og man må formode, at rumænerens næste destination er i et land, hvor man taler rumænsk eller spansk…

Vejles direktør, Henrik Tønder, havde heller ikke lyst til at udtale sig til den skrivende presse.

