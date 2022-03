Drømmedebut for ny Vejle-træner

Kroatiske Ivan Prelec fik søndag en perfekt start på tilværelsen som cheftræner for Vejle Boldklub, da han så sit mandskab vinde 2-0 over OB hjemme på Vejle Stadion i sidste runde af Superligaens grundspil.

En tidlig scoring af Vejles midtbanespiller Arbnor Mucolli grundlagde sejren.

OB lykkedes sjældent med at blive farlige og havde generelt svært ved at spille sig igennem et velorganiseret Vejle-forsvar.

Af den grund var det ganske fortjent, at Vejle tog alle tre point med fra kampen.

Med sejren forbliver Vejle på næstsidstepladsen, men holdet har nu kun fem point op til den rigtige side af nedrykningsstregen. OB slutter grundspillet på niendepladsen.

Hjemmeholdet kom blæsende og aggressivt fra start og pressede OB højt i banen.

Den taktik bar frugt efter kun fem minutters spil, hvor Arbnor Mucolli bragte Vejle foran efter et flot opspil i midten af banen.

OB forsøgte ellers at tage teten i spillet og havde desuden bolden klart mest, men det lykkedes aldrig fynboerne at true Vejles mål.

I stedet blev det 2-0 til hjemmeholdet, da forsvarsspiller Miiko Albornoz kort før pausen sparkede bolden knastørt i mål fra kanten af feltet.

Efter pausen faldt Vejle generelt meget tilbage i banen og overlod meget af spillet til hjemmeholdet.

Derfor fik OB spillet sig frem til flere fine målforsøg, men med kun ét skud inden for målrammen, kom udeholdet aldrig for alvor tæt på en reducering.