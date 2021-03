Efter brøler: Nu er stjernen bænket

Pierre Bengtsson ser ud til at have talt sig selv på bænken i Vejle

VEJLE (Ekstra Bladet): Midt i Vejles glæde over de tre livsvigtige Superliga-point efter sejren over OB, var der nok en mand, der jublede lidt mindre end resten af de rødblusede i Nørreskoven.

Pierre Bengtssons piberi over ikke at ville spille mod sin reelle arbejdsgiver, FCK, i sidste runde, ser ud til at have kostet svenskeren sin plads i startopstillingen.

Noget af et selvmål af Bengtsson, der tog til Vejle for at spille sig i EM-varmen for Sverige…

- Viljormur spillede en god kamp mod FC København, så derfor spillede jeg selvfølgelig med ham igen. Hvorfor skulle jeg ikke det, lød det fra Vejles cheftræner, Constantin Gâlcă, efter sejren over OB.

- Pierre er en rigtig god spiller. Han er vigtig for os, men mod OB valgte jeg anderledes, fortsatte rumæneren.

Der er selvfølgelig lang tid til EM-slutrunden endnu og masser af Superliga-kampe at spille.

Men faktum er, at Viljormur Davidsen greb chancen på venstre back på ny og ifølge Ekstra Bladets vurdering blev færingen kampens spiller mod OB. Med Constantin Gâlcăs logik ser det heller ikke ud til, at Pierre Bengtsson skal forvente spilletid næste weekend i Superligaen.

- Viljormur spillede igen en flot kamp igen mod OB. Han er svær at slå af lige nu. Pierre Bengtsson må vente med at spille, som det ser ud lige nu.

Det er vel Pierre Bengtssons egen skyld efter sin udmelding op til FCK-kampen?

- Det har jeg ingen holdning til. Viljormur spiller lige nu, fordi han er svær at slå af, lød det fra Constantin Gâlcă.

Vejen til EM virker lang for Pierre Bengtsson, der ikke havde lyst til at udtale sig til pressen søndag aften.

