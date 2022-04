Eksklusivt interview: - Tager kritikken på mig

Det har været en turbulent sæson for Vejle Boldklub.

Traditionsklubben har ansat Ivan Prelec som sin tredje cheftræner, man har skilt sig af med en lang række kulturbærere på og uden for banen og samtidig kæmper VB en benhård kamp mod nedrykning.

I spidsen for projektet står Andrew Zolotko. En forretningsmand fra Moldova, der overtog Vejle Boldklub i 2016.

Alle Vejle-fans har en mening om Zolotko, og nogle af disse kom bl.a. til udtryk i seneste hjemmekamp mod OB, da en fangruppe havde medbragt et banner, hvorpå der stod:

’Stolte traditioner ødelægges af Zolotkos dårlige intentioner’.

En del af Vejles fans har været meget vokale om klubbens retning under Zolotko. Foto: Michael Drost-Hansen

Selv om det ikke er hver eller hver anden dag, Andrew Zolotko taler i danske medier, så har Ekstra Bladet fået et eksklusivt interview med Vejles klubejer, der stiller sig frem i skudlinjen og svarer på den kritik, der er rettet mod ham fra både fans og eksperter.

- Jeg navigerer ikke efter, hvad fodboldeksperter mener. Det er sagt med al respekt, men ofte er der ikke indsigt eller kendskab til det daglige arbejde i en fodboldklub, siger Andrew Zolotko og uddyber.

- Jeg forstår godt, at vores fans reagerer følelsesmæssigt på resultater. Det er det, som vi som klub lever af og gennem. Kritikken såvel som ros hører med til at eje en fodboldklub. Så den anerkender jeg, og kritikken vil altid være et udtryk for et øjeblik. Det møder større klubber end Vejle også.

- Kan du forstå, Ekstra Bladet har kaldt Vejle for en rodebutik på slingrekurs, når I ansætter Carit Falch (5 kampe) til en offensiv tilgang, Peter Sørensen (20 kampe) til at lukke hullet og udelukkende skabe resultater og nu Ivan Prelec, der skal tilbage til noget Galca/Sormani-lignende?

- Jeg kan kun sige, at de eneste, der ikke laver fejl, det er dem, der ikke laver noget …

Andrew Zolotko (midten) med sin nære forretningspartner og medlem af Vejles ejerkreds Lucas Zhang (tv). VB-legenden Steen Thychosen i baggrunden. Foto: Vejle Boldklub

- Hvad mener du så om den kritik, der er blevet rettet mod dig som klubejer?

- Det hører med. Den mand, der sidder for enden af bordet, vil altid være ham, der bliver peget på. Jeg reagerer ikke følelsesladet på den kritik, fordi så skulle jeg være fan og stå på tribunen og heppe på holdet i stedet for at eje klubben. Eller også skulle jeg være fodboldekspert, siger Andrew Zolotko og griner.

- Den kritik tager jeg på mig, og jeg anerkender, at den altid vil være en del af gamet. Men man kunne spørge, om Vejle Boldklub her fem år senere står stærkere end da jeg kom ind i 2016 …

… - Står Vejle Boldklub stærkere nu end i 2016…?

- Uden tvivl. Vi har opnået nogle ting med Vejle Boldklub. Først og fremmest har klubben fået fjernet spøgelset om ikke længere at eksistere. Man skal som fan ikke sidde med ondt i maven, hvis man rykker ned. Eller frygte for, som ansat, om man kan forsørge sin familie.

- Vi har øget og skabt vækst på alle områder, siden vi kom ind. Sammen med dygtige medarbejdere, fans og loyale sponsorer. Det er jeg meget tilfreds med. Og spørger du andre, så får du to svar. Begge afhænger af resultatet i weekenden…

Se hvordan Ivan Prelec vil spille fodbold i Vejle:

Kvalitet frem for nationalitet

Andrew Zolotko har oplevet både op- og nedture i sit ejerskab af Vejle Boldklub. Her ses han på Vejle stadion efter oprykningen til Superligaen 2020. Foto: Vejle Boldklub

Andrew Zolotko og Klaus Eskildsen, der i fællesskab ejer VB, har utvivlsomt rykket klubben økonomisk og sportsligt siden overtagelsen i 2016.

Ellers ville Vejle slet ikke være i det fineste fodboldselskab.

Men ét af de hyppigste kritikpunkter blandt fans og fodboldelskere herhjemme er, at Vejle Boldklub i processen ikke er til at genkende længere.

Væk er de danske legender i Allan Simonsen og Thomas Gravesen-klassen, og ind kommer en lang række forskellige nationaliteter med større eller mindre videresalgspotentiale.

- Det vigtigste, for mig, er gode spillere. Vi er en international klub. Det har vi været siden 2016. Vi har en vigtig opgave i at få akademiet endnu tættere på førsteholdet, det har Ivan Prelec også et skarpt blik for, og så betyder det i øvrigt mindre for mig, om en spiller er kroatisk, svensk eller polsk.

- Vi vil altid vælge en dansk spiller, hvis løn, niveau og potentiale er det samme. Men danske spillere er dyre, og vi skal drive klubben ansvarligt og indenfor det budget vi har, siger Andrew Zolotko.

Andrew Zolotko er fotograferet i de dyre gemakker på Vejle Stadion med sin forretningspartner Lucas Chang. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup/Ritzau Scanpix

- Hvad tænker du om den kritik med alt for få danskere i førsteholdstruppen? Og alt for mange forskellige nationaliteter?

- Jeg anerkender, at vi har hentet for mange spillere ind, der ikke har præsteret fra dag ét, men vi har også hentet spillere ind, der skabte værdi for holdet og klubben. Lige nu har vi ca. 1/3 akademi-spillere i truppen, og det vil jeg mene er både flot og anerkendelsesværdigt.

- I og med vi øger investeringen årligt i akademiet, så forventer vi, at det i fremtiden vil blive en mere integreret del af truppen, men talenterne står ikke i opposition til udenlandske spillere. Men jeg medgiver, vi skal blive dygtigere til at hente spillere, der performer fra dag ét, når de kommer udefra.

- Når nationalitet og kultur er så essentiel for VB-fans, anser du så efterhånden klubbens historie som en større hæmsko end fordel i jeres måde at drive klubben på?

- Historie skal respekteres og værdsættes, men det må aldrig være en hæmsko for fremtiden. Jeg købte Vejle Boldklub på grund af historien, og det potentiale, der er i klubben.

Fire skarpe til klubejeren

Andrew Zolotko har med egne ord skabt en økonomisk solid klub i Vejle. Her fejres den første oprykning med klubben. Foto: Vejle Boldklub

- Hvad er du lykkedes med som ejer i VB?

- Vi har fået skabt en bæredygtig klub, der hviler i sig selv økonomisk. I 2016 ville vi tage Vejle fra den trøstesløse situation, klubben havde befundet sig i igennem en lang periode, og føre dem tilbage til den bedste række. Så har vi sikret, at klubben ikke er truet på sin eksistens, hvis vi oplever sportslige udsving.

- Hvilket punkt har været et nøglepunkt i dit ejerskab?

- Der er tre nøgleøjeblikke, der viste mig, at vi havde fat i noget. Salget af akademispilleren Andreas Jungdal til AC Milan, rekordsalget fra 1. Division af Dom Vinicius til kinesisk fodbold og så den første oprykning til Superligaen. Den oprykning viste os, hvor meget fodbold og VB betyder både i Vejle og for dansk fodbold.

Ivan Prelec blev anbefalet til Vejle gennen Zolotkos netværk. Foto: Ernst van Norde

- Har du med ansættelsen af Ivan Prelec sat dig tungere på magten igen?

- Jeg har ikke mere eller mindre at sige nu, end den struktur, som Vejle Boldklub har arbejdet ud fra gennem de sidste fem sæsoner. Denne sæson har krævet nogle beslutninger, der skulle rette op på en udvikling, som vi ikke kunne se perspektiverne i.

- Du ikke er den mest synlige klubejer i Superligaen. Er du tilgængelig nok for medier og omgivelser?

- Jeg har tillid til de mennesker, jeg har ansat i nøglepositioner i klubben. Det gælder alle i ledelseslaget og det er mennesker, der er i klubben hver eneste dag og kender alle mekanismer. Jeg henviser ofte til de personer, da det både er dem, der udfører og sætter retninger, og som arbejder på et mandat fra mig.

- Jeg har stillet op til både TV og medier, men når jeg befinder mig i udlandet, så giver det ofte mest mening at henvise til den daglige ledelse. En måde at arbejde på som både Midtjylland og Brøndby også bruger i deres ejerskab.