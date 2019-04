Ekstase i Vejle: En fantastisk dag!

Vejle gjorde det igen. På et solbeskinnet stadion sejrede de atter engang over SønderjyskE. Men denne gang uddelte de seriøse tæv i en mindre målfest, der endte hele 4-1

Vejles blot anden sejr i foråret.

Kjartan Finnbogason leverede denne gang også en brandvarm indsats med både en scoring og et lidt heldigt oplæg til sin ukrainske holdkammerat Serhiy Hryn.

Fra at være et utopisk projekt om at sikre overlevelse i Superligaen i Pulje endte det efter stor-sejren over SønderjyskE pludselig som en spinkel, men reel mulighed.

- Det var en fantastisk præstation i dag. Det havde været helt perfekt, hvis de ikke havde scoret til sidst. Men vi byggede videre på vores fremragende præstation i Aarhus (i sidste uge, red.), hvis alligevel smed det til sidst. Vi viste i dag, vi kan lave mål! sagde Vejle-angriberen.

- Vi spiller fantastisk i dag. Og det er sgu sjovt endelig at vinde igen. Men selvfølgelig tager vi en kamp ad gangen. Det bliver vi nødt til. Men vi skal bare køre på indtil de grimme kampe kommer - som jeg faktisk synes er de fedeste. Jeg glæder mig til at spille kampe, hvor der rigtig er følelser på spil, sagde han.

Også Vejle-anfører, Jacob Schoop, smilte over hele femøren:

- Mange ting gik op i en højere enhed i dag. Vi scorer på vores chancer - som ellers har været vores helt store problem. Og vi lukkede kampen! Selvfølgelig er det lettere, når man fører 3-0 efter en halv time. Men vi tør spille fodbold, sagde Jacob Schoop.

'Det er jo ikke en politisk debat'

- Det bliver nogle svære kampe nu, men det ville være dumt ikke at gå efter overlevelse i pulje. Vi har til gengæld ikke så meget pres på os, så vi kan spille mere frit og forhåbentlig lægge pres på de andre hold. Det kan godt gå hen og blive rigtig tæt igen, sagde han.

Selvom den nye Vejle-træner Constantin Galca ikke kan meget engelsk, så lader det alligevel til at problemet ikke er så stort end som så - i hvert fald ifølge Vejles Jacob Schoop:

- Det er gjort til et større problem, end det er. Det er jo ikke en politisk debat, vi skal ud i på engelsk. Det er trods alt kun fodbold, og der kan han godt sit basic, sagde Vejle-anføreren.

- Man kan tydeligt se i vores sidste to kampe, at han har fået sat sit præg. Folk ved, hvad de skal, og det giver masser af energi, at vi har sluppet håndbremsen lidt og tør mere fremadrettet. Det er ikke ås statisk mere. Overhovedet ikke, sagde han.

