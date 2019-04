Farce i Vejle - skøreste kamp nogensinde!

Et mål scoret på dommerkast, en uhindret fair play-scoring og et Vejle-hold som med sikkerhed ender sidst i deres nedrykningspulje. Det var vanvittige scener i Vejle søndag

VEJLE (Ekstra Bladet): Vejle er dømt til at skulle ud i de altafgørende kampe om liv eller død, da AGF Påskesøndag slog vejlenserne i en direkte sindssyg fodboldkamp, der endte 4-2 til gæsterne!

Seks mål, flere bizarre af slagsen, en direkte udvisning og en kontroversiel afgørelse på det hele…Så har man set det med i dansk fodbold!

Som om der ikke var dramatik nok alene i kampens betydning, så blev søndagens Superliga-kamp mellem Vejle og AGF toppet op med en af de mest bizarre situationer i Superligaens historie.

Efter 37 højdramatiske minutter fik hjemmeholdet tildelt et dommerkast, hvor Vladen Yurchenko skulle tjatte bolden ned til gæsterne. I stedet valgte ukraineren at losse kuglen langt ned mod Kamil Grabara, der blev så overrasket, at han ikke kunne holde den ude af netmaskerne.

Til Yurchenkos forsvar skal det siges, at selv om dommerkastet kunne have været udført på mange andre måder, så lignede det ikke, at den tidligere Leverkusen-spiller med fuldt overlæg forsøgte at overrumple AGF-keeperen.

Så begyndte diskussionsklubben ellers ude ved de to trænerbænke. Hvordan skulle dette brud på den usynlige fair play-lov takseres. AGF’erne rasere og råbte, mens Vejle-spillerne og Constantin Galca diskuterede højlydt.

Der var tydeligvis ikke enighed, men afgørelsen på det hele blev, at Patrick Mortensen uhindret fik lov til at løbe ned og udligne værternes føringsmål.

En farcelignende situation med den korrekte udgang. Trods alt. Hele situationen kunne vel egentlig være undgået, hvis dommer Peter Munch Larsen havde givet målspark til AGF ved den første scoring. Måske vurderedes det, at Grabara rørte bolden…

Vejle Boldklub kunne under alle omstændigheder bruge karmapointene efter Sormanis telefonsag tidligere på sæsonen… Og karmapointene, de blev allerede indløst få minutter inden pausen, da Vladen Yurchenko igen viste sin fine sparketeknik. ‘Pun intended’…

Den uheldige Vejle-helt sneg på fornem vis et direkte frispark ind bag Kamil Grabara, og så var Yurchenko dobbelt målscorer.

2-1 ved pausen, og så er det ikke engang blevet nævnt, at Allan Sousa, inden det hele eskalerede i Nørreskoven, fik et direkte rødt kort.

Brasilianeren blev efter en god halv time nedlagt på hård facon af Jakob Ankersen, der fik en advarsel. Sousa valgte alligevel lige at give Ankersen et lille slag, da de to lå sammenviklede, og i situationen bagefter serverede VB-angriberen så en skalle i brystkassen på Ankersen. Tåbeligt af Sousa i kampen om liv og død i Superligaen - og det er ikke første gang, han svigter sine holdkammerater…

I øvrigt skulle Jens Stage have været vist et kort i samme farve lige efter, da han meget målbevidst skubbede Kjartan Finnbogason i brystkassen. Det gav kun et gult, og så er Stage meget belejligt i karantæne i sidste, betydningsløse runde for AGF…

Bizar situation. Patrick Mortensen fik lov til at løbe ned og score direkte efter Vejles føringsmål. Foto: Ritzau Scanpix

Anden halvleg blev ligeleges en vanvittig hæsblæsende affære! Her mistede de 10 vejlensere et vigtigt skridt, da Patrick Mortensen efter en lille time også gjorde sig til dobbelt målscorer.

Daniel Thøgersen slog et smukt Casper Højer’sk indlæg, og Patrick Mortensen viste sig igen som en rigtig goal getter, da han pressede sig foran sin markering og udlignede.

AGF skabte et naturligt tryk i overtal, men Vejle kæmpede for livet med næb og klør og så ud til at holde stand.

MEN! Dramaet kammede igen over, da Patrick Mortensen kort før de 90 minutters spil blev hattrick-helt og sendte Vejle ud i de nervepirrende playoff-kampe om liv eller død.

Scoringen blev sendt ind, efter AGF havde taget et hurtigt frispark, hvilket endte med, at Tobias Sana kunne finde en umarkeret Patrick Mortensen foran mål. Så gik hjemmeholdets spillere helt bananas på dommer Peter Munch Larsen, fordi han tillod det hurtige frispark. Det var ikke en af dommerens mange fejltagelser denne søndag.

Efterfølgende blev der både kastet skraldespande på banen fra tilskuerpladserne, ligesom en baneløber fandt vej til grønsværen, inden Tobias Sana lukkede og slukkede til 4-2 på en kontra.

Et brændt straffespark fra Vladen Yurchenko i de døende sekunder var et af de mindre dramaer i Vejle. Det siger ikke så lidt…

Se øjeblikket, hvor en skraldespand bliver smidt på banen. Video: Discovery Networks Danmark

