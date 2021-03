Vejle havde ændret på hele ti positioner i startopstillingen, da holdet onsdag gæstede Randers FC i kvartfinalen i Sydbank Pokalen.

Det endte med pokalexit for Vejle og et nederlag på 1-3.

Lukas Engel, som var den eneste genganger hos Vejle i forhold til den seneste superligakamp mod OB, scorede Vejles eneste mål efter bare ti minutter.

Dernæst scorede Randers tre gange i første halvleg, og det kom Vejle sig aldrig over. Det ærgrer Vejle-træner Constantin Galca.

- Vi havde en god chance for at gå videre til næste runde. Vi spillede fint i de første ti minutter, men lukkede så Randers ind i kampen. Jeg savnede mere fokus, mere løb og mere vilje fra vore spillere.

- Ellers går det ikke mod så godt et hold som Randers. Vi gav for mange gaver væk, og vores pres sad ikke, som det skulle, siger Galca til klubbens hjemmeside.

De mange ændringer på holdet var ikke et udtryk for, at Vejle havde nedprioriteret pokalturneringen, forsikrer Galca.

Vejle gav comeback til Jacob Schoop og Mads Greve, mens Adama Fofana fik sæsondebut.

- Fofana spillede en god kamp, og det er vigtigt for truppen, at han får kamptræning og kan blive et kort, vi kan spille, lyder det fra Galca.

Mens Vejle havde ændret på næsten alle pladser, stillede Randers-træner Thomas Thomasberg op med det, holdet havde trods flere skader.

- Vi investerede rigtig meget i den kamp. Vi trækkes med en del skader, men stillede ellers det bedste, vi formår og havde ydermere ændret lidt i konstellationen, så vi gik tilbage til en fire-bagkæde.

- Vi spillede fint både med og uden bold og producerede rigeligt i første halvleg til en solid føring. I anden halvleg kørte vi den sikkert hjem. Vi vil både gerne i top-6 og nå langt i pokalen, siger Thomasberg.

Randers-spilleren Vito Hammershøy-Mistrati udgik humpende efter en hård tackling, men meldes i bedring før mandagens ligakamp ude mod AGF.

På Twitter skriver Randers torsdag, at Hammershøy-Mistratis ankel er hævet, men at han er optimistisk.

