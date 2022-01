Fortsætter oprustning: Superliga-klub henter stort navn

Vejle henter tredje forstærkning på to dage, og igen er der tale om en spiller med et stort cv

Vejle Boldklub har sat alle sejl ind på at styrke truppen, så man kan sikre overlevelse i Superligaen, hvor vejlenserne ved vinterpausen er placeret sidst.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, har vejlenserne fundet den spiller, der skal erstatte Hallur Hansson på den centrale midtbane.

Der er tale om navnkundige Ebenezer Ofori, der i en årrække har spillet i svenske AIK Stockholm, men også har to sæsoner i VFB Stuttgart bag sig samt to sæsoner MLS-klubben New York City.

Artiklen fortsætter under billedet.

Ebenezer Ofori nåede 11 kampe for den tyske traditionsklub VfB Stuttgart fra 2016-2018. Foto: Weber/Ritzau Scanpix

De seneste to sæsoner har Ebenezer Ofori igen spillet i AIK Stockholm, hvor Vejle ifølge Ekstra Bladets oplysninger lejer ghaneseren med en aftale om en forkøbsret.

Ebenezer Ofori er tiltænkt en nøglerolle på Superliga-klubbens midtbane, hvor han er bedst i den defensive del af spillet, og dermed har Vejle lukket endnu et hul, som der opstod på holdet inden nytår.

Ebenezer Ofori har spillet ni landskampe for Ghana, den seneste ligger dog tilbage i 2018.

Onsdag hentede vejlenserne den svenske målmand Lucas Hägg Johansson og den spanske centerforsvarer Raúl Albentosa ind, og mon ikke, Vejle fortsat har forstærkninger i kikkerten …

