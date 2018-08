Guld-klasse efter pausen: Uventet helt i ny Superliga-fest

Vejle så længe ud til at hive en sejr i land mod FC Midtjylland, men efter en stærk anden halvleg og to mål af Rasmus Nicolaisen vandt de danske mestre til sidst

VEJLE (Ekstra Bladet): Sikken en nedsmeltning.

Oprykkerne fra Vejle var begyndt at drømme om en nat som nr. 1 i Superligaen, da de danske mestre fra FC Midtjylland koldt og kynisk vækkede hjemmeholdet med tre mål på otte minutter i slutfasen.

Forsvarsspilleren Rasmus Nicolaisen scorede to gange, inden Mads Døhr Thychosen lukkede affæren med god hjælp fra Vejle-målmand Pavol Bajza, der droppede ved målet til 3-1.

Inden da havde den ndskiftede FCM-anfører Jakob Poulsen to gange i træk sendte et hjørnespark ind i panden på Rasmus Nicolaisen, der uhindret fik lov til først at udligne og senere give gæsterne føringen.

Inden den kolde dukkert, som mange under hedebølgen godt kunne misunde Vejle-spillerne, havde hjemmeholdet haft styr på opgøret.

Superligaens nye topscorer Allan Sousa havde bragt værterne foran 1-0 kort inde i kampen, da han scorede på sin egen ripost efter et brændt straffespark.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Claus Fisker, Ritzau/Scanpix

Det er noget af en kæmpe forvandling, som den brandvarme angriber har gennemgået det sidste års tid.

Da han ankom i foråret 2017 på anbefaling fra træner Adolfo Sormani, som havde set ham i Qatar, var der ikke mange andre end træneren, som kunne se de stærke egenskaber hos brasilianeren.

Flere fans var hårde ved ham og så gerne angriberen fyret efter et halvt år. Nu er han af de absolutte favoritter i Nørreskoven.

Der er heller ikke andre, der er så arbejdsomme og udviser så stort engageret, som tilfældet er hos den 21-årige angriber,

Han supplerer sine mange løb for holdkammeraterne ved også at stå for dødboldene. Sådan en fik han foræret af hjemmeholdets bedste, Imed Louati, der driblede sig til et straffespark i første halvleg.

Efter at have scoret mod Hobro og AGF brændte Sousa godt nok mod Jesper Hansen, der flot fik pareret, men brasilianeren kunne selv sparke riposten i nettet til 1-0.

Det lignede meget længe resultatet, ind til Vejles forsvar faldt i søvn.

Mens oprykkerne havde skiftet tre spillere ud i startopstillingen i forhold til mandagens AGF-kamp, var der langt større rokade hos mestrene fra MIdtjylland.

Mest bemærkelsesværdig var, at anfører Jakob Poulsen var bænket ved siden af andre profiler som Bubacarr Sanneh og Marc Dal Hende.

Der kom ikke til at gå en time, inden Jakob Poulsen afløste Tim Sparv og derefter kom også Mikkel Duelund og Ayo Simon Okosun i aktion.

Det var især anførerens indhop og eminente sparketeknik, som vendte kampen, og nu er mestrene igen ovenpå efter onsdagens Champions League-skuffelse.

Se også: Chokeret efter Superliga-vanvid: - Det må aldrig ske

Se også: Officielt: Van der Vaart klar for ny Superliga-klub

Se også: Klar på at forlade Brøndby: Franske klubber jagter stjernen

Fire ud af fem begår samme fejl: Sådan vinder du i Premier League-manager