Her er Sørensens afløser i Vejle

Andrei Zolotko er tæt på at have en 34-årig kroat på plads som ny mand i Vejles cheftrænerstol

Mandag blev Peter Sørensen fyret som cheftræner efter blot en halv sæson i nedrykningstruede Vejle Boldklub, og allerede tirsdag ventes afløseren på plads.

Og Vejle-fansene kan godt pakke Petrescu, Gâlcă og andre prominente navne væk.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, så er Vejle nemlig tæt på at lande en aftale med den bare 34-årige kroat Ivan Prelec, der p.t. står uden job. Kroaten har stået uden job siden april 2021.

De sidste detaljer mellem parterne mangler dog stadig.

Ivan Prelec har senest været cheftræner for Dinamo Zagrebs andethold, og inden da var træneren en sæson hos NK Istra i den bedste, kroatiske række.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, så har Andrew Zolotko set sig var på kroaten dette forår, og dermed har det blot været et spørgsmål om tid, inden Peter Sørensen var fortid i klubben.

Efter den pauvre præstation i Viborg fik Zolotko muligheden for at trykke på panikknappen. Læs meget mere om bevæggrunden for beslutningen her ($).

Ivan Prelec anses som en mand for fremtiden, og Vejle arbejder på en længerevarende aftale, der altså rækker ind både i den forventelige sæson i 1. division og derefter.