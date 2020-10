Højt spil om stortalent

Wahid Faghir bliver solgt, hvis en købende klub er parat med et beløb i niveauet 22 mio. kr. - Vejle har afvist et bud på 15 mio. kr. på talentet

Han er blot 17 år, men har allerede imponeret i Superligaen her i begyndelsen af sæsonen.

Alle med interesse for Danmarks bedste fodboldrække ved, hvem Wahid Faghir er.

Vejle-kometen spiller med garanti på lånt tid i Superligaen.

Her på deadlineday kan der ske noget, hvis en udenlandsk klub imødekommer de økonomiske krav, som sportschef Jacob Krüger og Vejle har fremsat.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Vejle et økonomisk krav i niveauet tre mio. euro - 22 mio. kr., hvis Wahid Faghir skal sælges her og nu.

Der har mandag været transferaktivitet omkring Wahid Faghir. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Vejle afvist et bud i niveauet to mio. euro - 15 mio. kr. fra en italiensk klub mandag. Derudover ville italienerne betale bonusser i forhold til videresalg og præstationer. Altså ikke tilfredsstillende til, at Vejle ville sælge stortalentet.

Der har længe været massiv interesse for Faghir, hvor klubber som Ajax, Leicester og Wolverhampton har lagt sig i førerfeltet til spilleren, der har Zlatan Ibrahimovic som sit store idol.

Wahid Faghir har Zlatan Ibrahimovic som sit store forbillede. Den 17-årige angriber føler sig allerede klar til større udfordringer i udlandet nu. Foto: Anders Brohus.

Hovedpersonen sagde for et par måneder siden til Vejle Amts Folkeblad, han allerede nu er klar til at springe ud i et stort europæisk eventyr.

- Jeg vil gerne af sted til udlandet nu, siger Wahid Faghir. Jeg føler mig klar. Jeg bor hjemme endnu, men jeg kan sagtens stå på egne ben.

Jeg tror, at jeg kan lære en masse ved at komme til udlandet.

- Jeg har spillet på begge kanter og på midten. Det afgørende for mig er at spille en position, hvor jeg kan udnytte mit højre ben.

Wahid Faghir har kontrakt med Vejle frem til sommeren 2022.

