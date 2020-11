- I udlandet var jeg måske blevet fyret

Vejle har taget Superligaen med storm med sin offensive spillestil og sine spændende individualister. Oprykkerne ligner i det tidlige øjebliksbillede legitime kandidater til top-seks.

Hjernen bag det ’nye’ fodboldprojekt i Nørreskoven er rumænsk. Constantin Gâlcă har været cheftræner i Vejle siden marts 2019, så han er ikke noget nyt bekendtskab i dansk fodbold.

Alligevel er det som om, at det først er nu, fodbolddanmark for alvor er ved at lære den rumænske fodboldtræner at kende.

- Det er måske ikke underligt, at folk først har fået øje på os nu. Da jeg blev ansat i Vejle, handlede det udelukkende om at redde klubben fra nedrykning.

- Det lykkedes ikke, men ejerne ønskede, jeg skulle fortsætte mit arbejde, så vi har stille og roligt bygget på i 1. division, og nu kan man for alvor se resultaterne, lyder det fra Constantin Gâlcă til Ekstra Bladet, der møder den rumænske cheftræner i landsholdspausen.

Constantin Galca har været cheftræner i Vejle siden marts 2019. Foto: Anders Brohus

Ordene falder på spansk og oversættes videre af Vejles assistenttræner Johan Sandahl. Meget sigende om Vejle Boldklub anno 2020. Man bryster sig af at være en international fodboldklub.

Det internationale stempel passer i høj grad på Superligaens første og til dato eneste rumænske cheftræner, Constantin Gâlcă, der som spiller var med til fire slutrunder med Rumæniens landshold og nåede flere end 300 ligakampe i Spanien for bl.a. Espanyol, Villarreal og Almeria.

Som træner har Gâlcă bl.a. vundet The Double med Steaua Bukarest og trænet i både Spanien og Saudi-Arabien. Noget af et cv for en cheftræner i Superligaen.

- Jeg har oplevet meget som spiller og træner i et langt fodboldliv. Det, tror jeg, er en stor fordel. Jeg vil gerne, spillerne har respekt for min person, min stab og de idéer, vi prøver at udføre.

- Så hjælper det at have stået i mange forskellige situationer, siger Constantin Gâlcă, der indrømmer, at hans kendskab til dansk fodbold var begrænset før 2019, men at han er blevet positivt overrasket.

- Som træner mødte jeg AaB med Steaua i 2014 og spillede selv mod AGF i UEFA Cuppen i 90’erne. Ellers var det begrænset. Der er selvfølgelig en niveauforskel i forhold til de trupper, jeg havde i Steaua og Espanyol, men der er mange gode individuelle spillere i Superligaen og Vejle.

Constantin Galca nåede fire slutrunder og 68 landskampe for Rumænien. Her ses han i 1997 i gult mod Makedonien. Arkivfoto: Bogdan Cristel/Ritzau Scanpix

Hvad lokkede dig til Danmark i sin tid?

- Projektet. Jeg havde mødt Andrei Zolotko (Vejles ejer, red.) et par gange, og da han kontaktede mig og fortalte om Vejle Boldklub, så var jeg interesseret fra start.

- Vejle er en klub med et internationalt setup og samtidig en traditionsklub i Danmark. Jeg fik at vide, jeg kunne få plads til at integrere min form for fodbold i Vejle og sætte mit præg på projektet. Det løfte er til fulde blevet holdt, og jeg synes, det er begyndt at skinne igennem på banen.

Her ses Galca i sin tid i spidsen for Barcelona-klubben Espanyol. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

- I udlandet, lad os sige en rumænsk eller spansk klub, var jeg måske allerede blevet fyret, da jeg ikke formåede at holde klubben oppe i første sæson – også selv om der kun var tale om 10 kampe. Kontinuitet og tillid er vigtige brikker i fodbold, og det har jeg endelig fået i Vejle.

Alligevel har du kun kontrakt med Vejle frem til sommer. Hvad er status?

- Klubben tilbød mig en sæson yderligere, men det var mig, der kun ville skrive til sommeren 2021. Det er fordi, jeg vil se, at klubben tager de rigtige skridt med mig ved roret. Jeg kan sagtens se mig selv fortsætte i Vejle efter denne sæson, hvis resultaterne og udviklingen er den rette.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fem hurtige om Danmark:

Hvordan er du faldet til i Danmark?

- Rigtig godt. Min familie bor i Bukarest, hvor jeg selv er født. Jeg elsker Bukarest, men den er måske lidt for stor. Jeg kan godt lide, Vejle er en mindre by. Her er roligt, og her er smukt med naturen. Vigtigst af alt, så spilder man ikke tid på transport ved at sidde i bilkø. Det er noget af det værste, jeg ved.

Hvordan er det at bo i Danmark, når familien er i Rumænien?

- Det er selvfølgelig aldrig optimalt. Men jeg har været fodboldspiller i mange år, og nu er jeg fodboldtræner. Lad mig sige, at min kone er vant til den mærkelige tilværelse, som fodboldverden tilbyder dig.

- Normalt går der fly direkte mellem Bukarest og Billund, så situationen er til at overskue. Det hele er dog blevet noget sværere med corona, men vi håber, verden snart åbner mere op igen. Lige nu er der i hvert fald god tid til at fordybe sig i arbejde…

Constantin Galca er faldet godt til i Nørreskoven. Foto: Anders Brohus

Hvad laver du i Vejle, når du ikke tænker fodbold?

- Så prøver jeg at komme ud i byen og få lidt god mad og god vin. Jeg har jo boet mange år i Spanien. Jeg prøver også at træne så meget som muligt for at holde kroppen ved lige. Men jeg er her for at arbejde, så det går der rigtig meget tid med.

Hvad er det bedste ved Danmark?

Det er danskernes mentalitet. De fleste mennesker er veluddannede og har indsigt i sig selv og hinanden. Det har gjort stort indtryk på mig at arbejde i Danmark, for man får tiden til at vokse i sit arbejde og udvikle sig. Jeg er kun blevet mødt med tålmodighed og forståelse.

- Det er, i min verden, også en af grundende til, at danskerne og skandinaverne er så gode til en lang række sportsgrene på trods af lave indbyggertal. Der er plads til at udvikle sig.

Hvad er det værste ved Danmark?

- Klimaet. Uden tvivl. Det kan faktisk være en reel udfordring at planlægge og udføre ordentlige træninger i Danmark med så vådt og omskifteligt vejr.