Imponerende handel: Superliga-klub henter landsholdsspiller

Opdateret klokken 10.58: Vejle har fredag bekræftet handelen.

Der har været stille i Nørreskoven indtil videre i dette transfervindue, men nu spiller vejlenserne med musklerne.

Ekstra Bladet erfarer, at Vejle senere fredag kan præsentere vinterens første indkøb – og endda en ny mand med et flot CV og i høj kurs.

Ekstra Bladet forstår, at Vejle i kamp med flere Championship-klubber har sikret sig en underskrift fra den 199 centimeter høje centerforsvarer Denis Kolinger, der kommer til fra kroatiske NK Lokomotiva Zagreb.

Her har 27-årige Kolinger været fast mand og en markant profil i fire og en halv sæson i den bedste, kroatiske række, og den ny VB-forsvarer spillede både kvalifikation til Champions League og Europa League denne sæson med Lokomotiva. Han har også båret anførerbindet i hovedstadsklubben.

Grafik: Sofascore

Den østjyske Superliga-klub har forsøgt at hente Kolinger gennem en længere periode, og siden oprykkerne ophævede kontrakten med Alexander Milosevic i december, har man yderligere intensiveret jagten. Nu mangler altså blot detaljer, før Vejle har lukket hullet i centerforsvaret.

Denis Kolinger fik debut for Kroatiens A-landshold i en venskabskamp mod Mexico i 2017 under Ante Cacic. Det er foreløbigt Kolingers eneste landskamp på øverste niveau, men forsvarsspilleren har også 19 U-landskampe under bæltet.

