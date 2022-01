Katjing! Superliga-klub sender profil til Qatar

Vejle Boldklub kommer ikke til at se mere til midtbanestyrmanden Saeid Ezatolahi denne sæson.

Ekstra Bladet erfarer, at den iranske landsholdsspiller skifter til Al-Gharafa i Qatar. Kun detaljer skiller parterne nu, og de forventes at falde på plads senere onsdag eller senest torsdag.

Skiftet kommer efter ønske fra Saeid Ezatolahi selv, men Vejle Boldklub ville ikke slippe sin midtbanemand uden klækkelig kompensation. Det får klubben nu.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger strikkes aftalen således sammen, at Saeid Ezatolahi forlænger sin kontrakt med Vejle for så at blive lejet ud til Al-Gharafa i første ombæring.

I lejeperioden overtager Qatar-klubben lønudgifterne, samtidig med at Al-Gharafa sender et markant beløb i Vejles retning hver måned. På den måde er Superliga-klubben sikret en betydelig sum, uanset hvordan lejeopholdet forløber i Qatar.

Saeid Ezatolahi har selv ønsket af skifte til Qatar. Foto: Jens Dresling

I aftalen er der desuden lavet en købsoption, som qatarerne kan udnytte, hvis Ezatolahi lever op til forventningerne.

Vejle Boldklub har tidligere lavet særdeles indbringende lejeaftaler som i tilfældene med f.eks. Bubacarr Trawally og German Onugha.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Vejle Boldklub angående økonomien i Ezatolahi-aftalen, men det har ikke været muligt.

Saeid Ezatolahi kom til Vejle i sommeren 2020 fra russiske Rostov og tog ligaen med storm. Denne sæson har midtbanespilleren dog kæmpet med skader og formdyk.

Det blev til i alt 49 kampe for og seks mål for Ezatolahi i VB i denne ombæring.

Fra iranske jordbaner til europæiske græsbaner: Se hele indslaget med Saeid Ezatolahi her.

