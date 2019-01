Klar for ny Superliga-klub: Brøndbys bøddel er tilbage

Se også: Vanvid: Mareridtet vil forfølge Brøndby!

Efter et halvt år i ungarske Ferencvaros vender Kjartan Finnbogason tilbage til Superligaen, hvor han fremover skal spille for Vejle Boldklub.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

I Vejle har den islandske angriber fået en kontrakt, der løber for hele 2019, og han skal i første omgang hjælpe Vejle med at undgå nedrykning, hvor hans erfaring fra playoffkampene er vigtig. Det fortæller teknisk chef i Vejle Boldklub, Jacob Krüger.

- Vi er meget bevidste om, hvilket forår der venter os. Derfor var det vores første prioritet, at få en spiller ind, der kendte Superligaen, modstanderne og som véd, hvad det kræver i de afgørende kampe. Kjartan Finnbogason har i sine to sidste sæsoner i Superligaen scoret henholdsvis 9 og 10 mål.

- Han har været i de afgørende Play Off-kampe før, så det er en rutineret angriber med stor kendskab til, hvad det kræver. Både af ham selv og af os som hold. Jeg har store forventninger til Kjartan og byder ham velkommen i Vejle Boldklub, siger Jacob Krüger.

Kjartan Finnbogason er på plads i Vejle Boldklub. Den 32-årige islænding er stødt til truppen under træningslejren i Lara, Antalya og har underskrevet en kontrakt for hele 2019. Velkommen i #VejleB, Kjartan! Læs mere: https://t.co/msHtmp1gNF #sldk #transferdk pic.twitter.com/yO1RqUc97Z — Vejle Boldklub (@Vejle_B) 20. januar 2019

Brøndby-skuffelse efter Finnbogasons to mål i overtiden. Foto: Claus Bonnerup

I Vejle skal Finnbogason hjælpe klubben med at undgå nedrykning. Efter 20 kampe er Vejle Boldklub nemlig næstsidst i Superligaen med kun 16 point, men Finnbogason har en stærk tro på, at klubben kan sikre overlevelse i rækken.

- Jeg og min familie er glade for at være tilbage i Danmark. Det er hér, vi føler os hjemme, og jeg havde min bedste tid i dansk fodbold. Tidligere i karrieren har jeg vist, at jeg kan score mål og være afgørende i Superligaen og jeg ser frem til igen at spille på øverste hylde i Danmark, lyder det fra Finnbogason.

- Der venter mange hårde og afgørende kampe for Vejle Boldklub i fremtiden og jeg vil gøre mit bedste til, at klubben får succes. Sæsonen har vist, at Vejle har et talentfuldt hold og jeg har en stærk tro på, at vi sammen kan sikre os overlevelse i Superligaen. Jeg er i hvert fald meget motiveret for at spille for klubben. Vejle Stadion har altid været et inspirerende sted at spille, fordi publikum møder så talstærkt frem, siger Finnbogason.

32-årige Finnbogason har allerede sluttet sig til Vejles træningslejr i Tyrkiet.

Det var islandske Finnbogason, der tilbage i maj 2018, med to mål i overtiden mod Brøndby, sørgede for, at mesterskabet i sidste evne havnede hos FC Midtjylland og ikke Brøndby.

