Klubboss afslører nyt fodboldjob

Tidligere på ugen kom en overraskende nyhed fra Vejle Boldklub, da klubben annoncerede, at teknisk chef Jacob Krüger forlader klubben denne sommer efter fire år.

I den forbindelse lød det fra Jacob Krüger selv, at han ville “skifte scene og gå en ny vej,” men helt ny er vejen ikke. Klubbossen fortsætter nemlig i fodboldverdenen, hvor han også har en fortid som sportschef i Vendsyssel FF.

Over for Eurosport 2 afslører han, at han bliver agent.



- Jeg tror, der er flere årsager til beslutningen. Mit projekt i Vejle var at få dem i Superligaen - sammen med mange andre - og sørge for, at klubben blev oppe. Nu er det tid til at tænke på næste del af projektet. Og så har jeg prøvet den her del af bordet som sportschef og teknisk chef i snart 15 år og har tænkt på at prøve noget andet.

- Den sidste del er, at jeg har fået en god mulighed for at tiltræde i People In Sport som partner og agent, og det valgte jeg at sige ja til i februar eller marts, siger Jacob Krüger til Eurosport 2.

People In Sport repræsenterer blandt andre landsholdsspillerne Thomas Delaney fra Dortmund, Marcus Ingvartsen fra Union Berlin og Jonas Wind for FC København ifølge deres hjemmeside.

Vejle Boldklub har allerede fundet en ny teknisk chef, da de har forfremmet Johan Sandal, som i øjeblikket er assistenttræner i klubben.

