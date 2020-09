Legestue til sidst - trods bænket målkonge

Oprykkerne Vejle kunne takket været hjælp fra dommeren hente sæsonens første sejr, selvom sidste sæsons målkonge, Kjartan Finnbogason, ikke var til stede på banen.

Pokalvinderne fra SønderjyskE blev slået med 4-1 på to straffesparksmål og to lækre Arbnor Mucalli-mål i et sandt VAR-drama.

Den islandske målkonge Kjartan Finnbogason kom efter AGF-kampen til at sige højt, hvad andre har tænkt, at klubejer Andrew Zolotko har investeret i den danske traditionsklub for at have et aktivt udstillingsvindue.

Kjartan Finnbogason - med 17 mål i sidste sæson - blev spurgt til, hvorfor han var bænket og kun fik 20 minutter, og her mere end antydede han, at klubejeren havde 'gennemtrumfet', at den nyindkøbte salgsemne, ghaneseren Raphael Dwamena, skulle starte mod bronzevinderne.

Selv om den rutinerede islænding hurtigt fik korrigeret svaret, var han uden en forklaring blev sat på tilskuerpladserne mod SønderjyskE.

- Nej, jeg er ikke skadet. Så sent som i morges var jeg ude at træne, fortalte Kjartan Finnbogason til Ekstra Bladet.

- Da jeg ikke har fået vide, hvorfor jeg ikke skulle spille ved jeg ikke, om det skyldes det 'dumme' interview.

Heldigvis var den tilbagevendte Allan Sousa en sikker afslutter fra 11 meter-pletten, så de to store muligheder blev effektivt sparket ind.

Der var åbenbart en dårlig forbindelse til VAR-vognen, så dommer Aydin Uslu måtte vente på at få 'godkendt' til det dømte straffespark, der i øvrigt blev begået mod Sousa, som førte til 1-0 føringen.

Derimod var der ikke VAR indblandet, da Wahid Faghir faldt let ved et hjørnespark efter at have været i 'skubberi' med Mads Albæk, og hjemmeholdet kom foran 2-1 igen ved Allan Sousa.

Dommer Aydin Uslu og VAR-systemet kom i centrum i Vejle, hvor kampen blev forlænget med syv minutter på grund af 'dårlig kommunikation. (Foto: Bo Amstrup, Ritzau/Scanpix)

Til gengæld måtte Vejle vente på at få godkendt den indskiftede Arbnor Mucollis mål til 3-1, som ellers lugtede af offside, og Vejle-spillerne ventede faktisk på at få målet annulleret.

VAR blev også spurgt, da den indskiftede Arbnor Mucalli slog sejren fast med et lille disket lob til 4-1, men her var der ellers ikke noget at komme efter.

Inden kampen var Vejles dobbelt målskytte med albanske rødder blevet hædret for kåringen til årets profil af kollegerne i 1. division.

Alt VAR-halløjet betød, at der blev lagt syv minutter til spilletiden.

Det samme sceneri med den dårlige forbindelse til VAR-vognen gentog sig, da SønderjyskE fik annulleret en udligning til 1-1.

Fra kanten af feltet sparkede Mads Albæk i starten af 2. halvleg en retur i nettet, men Marc Dal Hende hang med en hæl, så der blev dømt offside.

Spillet var knapt nok genoptaget, da Anders K. Jacobsen smækkede bolden ind over til Indy Groothuizen fra 30 meter til 1-1.

Det kostede målskytten en advarsel, fordi pokalfighteren åbenbart fornærmede den nærtagende dommer.

Manden med fløjten havde ellers i starten kampen nøjedes med at give en henstilling til Allan Sousa, som ikke har lagt sine dårlige manerer på hylden, men sparkede bolden langt væk, efter der var blevet dømt frispark mod ham.

Med nederlaget kom pokalvinderne fra SønderjyskE ned på jorden og fik en dårlig generalprøve på torsdagens Europa League-møde med Viktoria Plzen.

Se også: - Hvis jeg vil snakke med ham, inviterer jeg ham på kaffe

Se også: Anmeldt for million-svindel: Dansk fodboldspiller slipper

Se også: Braithwaite-nedtur