Millionregning venter: Her er planen

Vejles nedrykning kommer til at koste et stort millionbeløb, men klubben føler sig godt rustet til en hurtig tilbagevenden til Superligaen

Vejle Boldklub har haft god tid til at vænne sig til tanken, og lørdag blev det en kendsgerning, at den hæderkronede fodboldklub igen må ned og vende i landets næstbedste række.

Den slags er som bekendt en dyr fornøjelse, og i Vejles tilfælde vurderes en nedrykning at koste et sted mellem 8-13 mio. kr. Nok nærmere det sidste ...

- Det kommer da til at påvirke os. Det er et stort beløb, som vi mister på tv-indtægter, tilskuertal og nedgang i spillerværdi, siger administrerende direktør Henrik Tønder og uddyber.

- Heldigvis kommer faldskærmspengene til at afbøde faldet, og i VB forventer vi at komme til at vækste kommercielt, selv om det hedder 1. division næste år.

Henrik Tønder tror på hurtig Superliga-retur for Vejle. Foto: Anders Brohus

Udsigterne til en redning har ikke på noget tidspunkt denne sæson set særlig gode ud. Det er selvfølgelig noget hø, men på positiv-siden betyder det, at vejlenserne i løbet af foråret har sadlet om, så klubben står bedre rustet efter sommer på næstbedste niveau.

- Vi har organisationen på plads. Ivan Prelec er en træner, som vi virkelig ser kan løfte Vejle Boldklub. Nu får han også tid til at køre på med sine idéer og filosofier. Der er også lagt en strategi for transfervinduet, så jeg mener, vi står stærk i forhold til at komme flyvende i gang i 1. division.

Ivan Prelec får en nøglerolle i Vejle. Nu får træneren tid til at implementere sin spillestil med mere boldbesiddelse. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Hvad skal der ske på spillersiden i sommer?

- Der vil komme udskiftninger, men helt konkret skal vi have kigget på offensive forstærkninger. Mere overordnet skal spillerne passe til Prelec' spillestil, ligesom vi har masser af unge folk på vej. Vi får et godt mix.

- Hvad med defensive styrmænd som Albentosa og Kolinger. Kan I holde på dem?

- Det tror jeg. Vi har under alle omstændigheder aftaler med dem, så det bliver en god aftale for Vejle, hvis vi skal sælge.

Bliver kaptajn Kolinger? Ellers kommer salget til at indbringe mange penge. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Hvor sikker er du på, at Vejle Boldklub om godt et år spiller Superliga igen?

- Én af de få gode ting ved at være et 'elevatorhold' er, at vi har en vis erfaring i at rykke op. Vi undervurderer ikke opgaven og har helt ro på bagsmækken.

- Det essentielle er, at vi står her om et år som et forstærket mandskab, der er bedre klædt på til Superligaen. Det er jeg ret sikker på, at vi gør, lød det fra Henrik Tønder.

