Mister kæmpeprofil: Henter landsholdsspiller

Vejle Boldklub kommer ikke til at holde på Denis Kolinger, men 1. divisionsklubben har allerede en ombejlet erstatning klar i kulissen

Der er både godt og dårligt nyt på vej til fans af Vejle Boldklub.

Det trækker nemlig op til et farvel til klubbens anfører, Denis Kolinger.

Det rumænske medie DigiSport har skrevet om stor interesse fra det rumænske mesterhold, CFR Cluj. De oplysninger stemmer overens med Ekstra Bladets.

Det tyder på, at Denis Kolinger (billedet) forlader Vejle til fordel for Cluj, men østjyderne har erstatningen klar. Foto: Kim Price/Ritzau Scanpix

Cluj, som Randers FC ondulerede i Conference League, kan tilbyde lønninger, som de fleste danske klubber slet ikke kan være med på. I tilfældet med Denis Kolinger kan den kroatiske forsvarsspiller næsten fordoble sin løn ved et skifte til Rumænien.

Kolinger har kontrakt med Vejle frem til sommeren 2024, så Vejle kommer enten til at tage sig godt betalt ved et salg, eller også laver østjyderne en lejeaftale a la Allan Sousa, da brasilianeren blev lejet ud til Sint-Truiden, da VB også skulle ned og vende i 1. division 2019/2020.

Denis Kolinger lægger ikke skjul på, at han er faldet utrolig godt til i Nørreskoven, men det er heller ingen hemmelighed, at kroaten er for god til 1. division …

Det trækker altså op til enten en midlertidig eller permanent skilsmisse mellem Vejle og Kolinger. Også fordi, Marius Nicolae og co. er sikre på, man har udset sig en fuldgod erstatning.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, står afløseren nemlig allerede klar i kulissen.

Vejle har udset sig bulgarske Stefan Velkov som Albentosas makker i centerforsvaret. Foto: Ralf Ibing/Ritzau Scanpix

Der er tale om den 25-årige bulgarske stopper Stefan Velkov, der er tæt på at skrive under med Vejle på en fri transfer fra tyske MSV Duisburg.

Stefan Velkov har en enkelt landskamp på cv’et for Bulgarien, som han fik i 2020.

Velkov har spillet tæt på 100 kampe for Slavia Sofia i hjemlandet og har ligeledes været forbi Den Bosch og RKC Waalvijk i Holland.

Fortiden i Holland er en af årsagerne til, at Vejle Boldklub ikke har lukket aftalen med bulgareren endnu, da der er interesse for Velkov både fra Holland og Belgien.

Lykkes det Vejle at sikre sig Velkov, så skal han danne forsvarspar med Raúl Albentosa, som Vejle fortsat regner med at kunne fastholde i den kommende sæson.

Andreas Bredahl (th) forlader Farum for at jagte spilletid i Vejle. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Ligeledes erfarer Ekstra Bladet, at Vejle er tæt på at hente Andreas Bredahl ind fra FC Nordsjælland. Kantspilleren kan ligeledes erhverves på en fri transfer.

Offensiv-spilleren fik blot fem kampe i Superligaen for FCN, men det 19-årige, driblestærke talent får muligheden for at træde i karakter i 1.division, hvor der formegentlig venter mere kontinuerlig spilletid.

