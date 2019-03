Officielt: Han er ny Superliga-træner

Vejle har netop offentliggjort, at deres nye cheftræner er rumænske Constantin Gâlcă

Vejle Boldklub har udpeget 46-årige Constantin Gâlcă som ny cheftræner, efter at Adolfo Sormani valgte at kvitte jobbet.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Rumæneren har en fortid som spiller i den spanske La Liga og har tidligere stået i spidsen for store klubber som rumænske Steaua Bukarest og spanske RCD Espanyol som træner. Han nåede desuden 68 landskampe for Rumænien.

Bestyrelsesformand i Vejle Boldklub Andrew Zolotko glæder sig over ansættelsen og lægger ikke skjul på, hvad den nye træners opgave bliver.

– Vi får en træner ind, der er kendt som en stor motivator, og som kender til presset omkring nødvendigheden af kontinuerlige præstationer på banen, og ikke mindst er Constantin Gâlcă vant til at arbejde med en international trup.

- Det er en træner, som vi har et stort kendskab til, og en træner, der er det rette valg for Vejle i vores nuværende situation. På mange måder, som Sormani var det på det tidspunkt, da vi hentede ham ind. Constantin Gâlcă har én alt overskyggende opgave lige nu. Vejle Boldklub skal overleve i Superligaen, fortæller Andrew Zolotko.

Vejle indtager i øjeblikket sidstepladsen i Superligaen med to kampe tilbage i grundspillet efter blot fire sejre i 24 forsøg.

Alligevel ser hovedpersonen frem til at begynde i Vejle, som han allerede fik øjnene op for i 1980'erne.

– Jeg så Vejle Boldklub spille i efteråret 1985, da jeg var dreng. Her mødte de Steaua Bukarest, og Allan Simonsen scorede i Bukarest. Allan Simonsen gjorde stort indtryk på mig. Den lille tekniker og den røde trøje satte aftryk i mig.

- Da Vejle Boldklub får sin nye ejerkreds i 2016, begyndte jeg at holde øje med klubben igen, og derfor er jeg også klædt på til opgaven. Det kendskab til den danske liga, jeg har, har også overbevist mig omkring truppens muligheder for at forløse sit potentiale.

Ifølge Vejles pressemeddelelse har Constantin Gâlcă blot fået en etårig aftale med klubben. Ansættelsen sker blot få dage efter opsigelsen fra Sormani, der tikkede ind hos ledelsen efter Vejles nederlag til FC København i Parken.

Constantin Gâlcă står for sin første træning med truppen onsdag klokken 13.30. Vejle møder Vendsyssel på hjemmebane lørdag, inden der venter en udekamp i Esbjerg i grundspillets sidste kamp.

Foto: Ritzau Scanpix

