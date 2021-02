Officielt: Kæmpehandel på plads

Malte Amundsen er officielt på plads i New York City FC og indbringer Vejle et stort millionbeløb

Som Ekstra Bladet onsdag kunne fortælle, så skifter den 23-årige forsvarsspiller Malte Amundsen Vejle og Superligaen ud med en kontrakt i New York City FC, hvor den danske back har fået en aftale på fire år i MLS.

Vejle sælger Malte Amundsen for kæmpe millionbeløb

Klubberne har fredag bekræftet handlen.

Ekstra Bladet kunne desuden fortælle onsdag, at den amerikanske klub betaler vejlenserne 9,75 mio. kr., og at der samtidig er indarbejdet en videresalgsklausul i aftalen.

Hverken Vejle Boldklub eller New York City FC ønsker at forholde sig til transferbeløbets størrelse.

Artiklen fortsætter under grafikkerne.

Grafik: Sofascore.com

Grafik: Sofascore.com

Vejle hentede på transfervinduets sidste dag Pierre Bengtsson ind fra FC København på en lejeaftale for resten af sæsonen, ligesom man hentede Lukas Engel fra Fremad Amager på en permanent aftale.

I forvejen råder Vejle over Viljormur Davidsen, så oprykkerne er dækket godt ind på venstre back på trods af Amundsens afgang.

Vejle betalte selv i omegnen af én mio. kr., da man hentede Malte Amundsen i Rosenborg for to år siden, så det er med et betydeligt millionoverskud, at vejlenserne sender Amundsen til USA.

De skal redde Vejles fremtid

- Tror han er en verdensstjerne

Afsløring: Vejle henter angriber fra øverste hylde