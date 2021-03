Op eller ned i Vejle?

Vejle er efter søndagens sejr mod OB nu pludselig kun et point fra en placering blandt de seks øverste i Superligaen, der giver adgang til mesterskabsslutspillet.

Samtidig har oprykkerklubben skabt et godt hul til Lyngby, der ellers virkelig er begyndt at røre på sig under nedrykningsstregen med tre sejre på stribe.

På ottendepladsen har Vejle hele syv point ned Lyngby, og med to kampe tilbage af grundspillet mener Vejle-forsvarer Viljormur Davidsen derfor, at holdet skal kigge opad lige nu.

- Det er altid godt at kigge opad, og man skal jagte det, der er foran. Så det, synes jeg, skal være vores fokus, slår færingen fast.

Helt samme stålfaste fokus mod top-6 har den kreative midtbanespiller Arbnor Mucolli ikke.

Han vil trods klubbens fine position i tabellen fortsat vil kigge nedad lidt endnu.

- Det kunne være dejligt at kigge opad, men vi skal først og fremmest have fokus på det, der sker bag os. Lyngby spiller rigtig god fodbold lige nu og er i gang med at skrabe en masse point sammen, så de presser os godt, siger Vejle-spilleren.

- Top-6 er lige om hjørnet, og hvis vi får en sejr næste gang, kan vi begynde at tænke over, hvor vi ligger i tabellen.

Vejles næste superligakamp er søndag den 14. marts mod AaB, men forinden skal klubben fra Nørreskoven forsøge at spille sig videre i DBU Pokalen.

Her venter returkampen i Randers på onsdag. Den første kamp mellem de to klubber endte 0-0.

Indhentet af fortiden: Se FCK-beskeden

Over dødsangst: - Forsvinder nok aldrig helt