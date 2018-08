Oprykker vækker opsigt: Superligaen ikke sværere end 1. division

Vejle Boldklub og den brasilianske angriber Allan Sousa har taget Superligaen med storm, men det i høj grad også tunesiske Imed Louatis fortjeneste, at klubben er at finde i det bedste selskab i denne sæson.

Den 24-årige tunesiske angriber scorede 10 mål og lavede 5 assists i 26 1. divisionskampe i sidste sæson, og selvom det endnu ikke er blevet til mål i de første fire superligakampe, noterer angriberen sig ikke nogen nævneværdig forskel fra landets næstbedste række:

- Jeg kan godt mærke, at det er et andet niveau, men jeg synes ikke, det er blevet sværere. Jeg vinder mine hovedstødsdueller, som jeg plejer, og jeg tror ikke, jeg får sværere ved at score i Superligaen.

- Jeg er optimist og tror, vi får en god sæson. Det handler kun om hårdt arbejde og om at vise, vi har kvalitet, fortæller tuneseren til Vejle Amts Folkeblad.

Imed Louati er tidligere i karrieren noteret for én enkelt optræden for det tunesiske landshold i en venskabskamp, og han fortæller yderligere, at han med sine præstationer i Vejle har i sinde at kæmpe sig tilbage på landsholdet.

Den 24-årige angriber kom til Vejle Boldklub tilbage i januar 2017 fra kinesiske HZ Greentown.

