Opturen bliver ved: Vejle lander nøgle-aftale

De gode nyheder nærmest står i kø hos oprykkerne fra Vejle.

Og næste opløftende nyhed er lige på trapperne i Nørreskoven.

Ekstra Bladet erfarer, at klubben er kommet til enighed med cheftræner Adolfo Sormani og rammerne for en forlængelse af aftalen.

Klubben er kommet overens med den italienske super-taktiker om en aftale, der løber ferm til 2020 - eneste formelle detalje, der mangler, er offentliggørelsen.

En aftale om forlængelse skulle være klappet af mellem Adolfo Sormani og Vejle Boldklub. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Adolfo Sormani blev hentet til Vejle for et år siden som en satsning fra klubejer Andrew Zolotco. Italieneren var kendt som en god talentudvikler og en stærk taktiker med masser af erfaring under vesten - således var han en vigtig brik i Watfords trænerteam, da Gianfranco Zola var manager der.

Hans entré i Vejle har været med til at forvandle klubben og efter ni års fravær fra Superligaen, så førte den 53-årige Sormani traditionsklubben op i første forsøg.

Med forlængelsen binder klubben sig stærkere til den italienske trænerstil, hvilket i disse uger medfører et stort fysisk pres på spillerne med masser af dage med to træningspas.

Vejle møder søndag OB på hjemmebane i den første kamp efter forlængelsen er faldet i hak.

Her er han! Tag med på besøg hjemme hos Superligaens stjerneskud

Varm transfersommer i vente: Sådan handler Vejle

Se også: Lægger sig fladt ned efter Superliga-nedtur: - Jeg vil gerne sige undskyld