Overtidsscoring redder ny Vejle-chef

Galca-effekten viste sig først til allersidst.

Men oprykkerne fra Vejle forblev Superligaens bundprop.

Selv om det endte med, at der kom et point ind på kontoen, ligner det et kæmpe sats at hyre en træner, som ikke kan kommunikere med spillerne.

Den nye rumænske træner Constantin Galca skabte i starten af opgøret mere kaos end ro.

Startvanskelighederne blev prompte udnyttet af Moses Opondo til at bringe Vendsyssel i spidsen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det lignede længe kampens eneste mål, men i overtiden fik den indskiftede svensker Gustaf Nilsson med hovedet dirigeret bolden ind til slutresultat 1-1.

Gæsterne fik ellers en perfekt start, da alt sejlede hos hjemmeholdet.

Selv om det blev bedre og bedre, som kampen skred frem, blev det tydeligt, at en træner, som har svært med at kommunikere med spillerne på grund af sprogvanskeligheder, ikke er optimalt.

Spillerne løb rådvilde rundt og småskændtes.

Med fagter og formentligt med tilråb på en blanding af spansk og rumænsk, forsøgte Constantin Galca at dirigere Vejle-mandskabet.

Det fik spillerne til at slås og indkassere dummere advarsler på stribe, og dette raseriudbrud endte med en udligning langt inde i overtiden.

Hjemmeholdet var fortsat en skygge af det hold, som charmerede alle i eftersommeren og varslede en ny æra i Nørreskoven.

Det var gæsternes nye frontangriber Tiemoko Konate var manden, som udnyttede forvirringen.

Han var vaks, da Vejle-forsvaret snorksov og fik skubbet bolden i feltet til Moses Opondo.

Hvis Moses Opondo havde været lidt bedre til at heade, kunne han midt i halvlegen have bragt Vendsyssel foran med 2-0, men der var ingen kraft i hovedstødet, og hans tidligere medspiller Mads Greve kunne redde for sin målmand.

Som halvlegen skred, frem fik Vejle mere styr på tingene uden dog at komme til de store chancer.

Det var faktisk overnævnte Moses Opondo, som var ved at forære hjemmeholdet en udligning, da Kjartan Finnbogason var ved at få fat i hans svage tilbagelægning inden målmand Michael Tørnes.

Senere appellerede Vejle for straffespark, da Imed Louati ramte Sander Fischer på armen, men dommer Anders Poulsen, som stod få meter fra situationen, vinkede afværgende.

Det virkede som om, pausen havde gjort godt for hjemmeholdet. Der kom i det mindste mere fight over Vejle.

Samtidigt blev der sat igangsat en voldsomt pres, som Vendsyssel til slut ikke kunne modstå

Udligningen udløste stor frustration hos gæsternes islandske lejesvend Jon Thorsteinsson, som lod sig provokere og jordede en Vejle-spiller i brystet.

Se også: Dortmund stødt af tronen efter Bayern-slagtning

VM-spiller taber kokainsag - får fuld straf

Derfor kan FCK's 'nye Don Ø' blive en gevinst