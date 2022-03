Peter Sørensen er færdig som cheftræner i Vejle

Vejle Boldklub skal have ny cheftræner.

Samarbejdet med Peter Sørensen ophører således med øjeblikkelig virkning, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

– Peter Sørensen har gennem hele forløbet arbejdet hårdt og ambitiøst med den opgave, han har været sat på. Jeg vil gerne takke Peter for indsatsen og den måde, hvorpå han har ageret i Vejle Boldklub. Det er altid min opgave at have et kort og langt sigte på klubbens udvikling, og jeg mener, at holdet har et større potentiale i sig, end vi har set i foråret indtil nu, fortæller hovedaktionær og bestyrelsesformand Andrew Zolotko.

Vejle er næstsidst i Superligaen og tabte senest søndag med 0-2 på udebane til Viborg FF og er i alvorlig fare for nedrykning. Der er således otte point op til FC Nordsjælland på den rigtige side af stregen, og det er også grunden til, at man reagerer med en fyring.

– Jeg vurderer, at hvis vi både skal jagte overlevelsen og samtidig tænke strategisk fremadrettet, så er det nu, vi skal skifte på cheftrænerposten. Jeg tror på, at det både på den korte og lange bane er tid til, at Vejle Boldklub bliver endnu mere defineret i sin retning og sin tilgang til spillestil, og det første skridt tager vi nu, siger Andrew Zolotko.

Dermed nåede Peter Sørensen blot lidt mere end end halvsæson i Vejle. Han kom til klubben i august sidste år efter to år i Hobro. Han har desuden en fortid som cheftræner hos blandt andre Silkeborg og AGF.

Klubben oplyser, at man vil præsentere en ny cheftræner inden længe, samt at assistenterne Steffen Kielstrup og Claus Nørgaard fortsætter trods fyringen af Peter Sørensen.

