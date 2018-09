Rødt chok og drama da Vejle tog pointene

VEJLE (Ekstra Bladet): For fire måneder siden måtte Gustaf Nilsson duknakket forlade Esbjerg som nedrykker med Silkeborg.

Fredag aften tog svenskeren hævn over vestjyderne.

Kort ind i anden halvleg afgjorde han oprykkerbraget mellem Vejle og Esbjerg.

Et hjørnespark fra Yiber Ramadani fik lov til at sejle hele vejen gennem Esbjergs straffesparksfelt og fra en spids vinkel huggede svenskeren kuglen mod mål bare for at se Esbjerg-keeper Jeppe Højbjerg blive ramt lige i panden.

Det var imidlertid ikke nok for vestjyderne, der måtte se bolden fortsætte videre ind i målet.

1-0 til Vejle. En kæmpe forløsning for de rød-hvide, der dermed satte kurs mod den første sejr siden sæsonåbneren mod Hobro.

Og et passende tidspunkt for Gustaf Nilsson at score sit første mål for sin nye klub.

Esbjerg må efter slutfløjtet imidlertid undre sig over, hvordan det gik så galt.

Helten fra Brøndby, Yuri Yakovenko, havde imidlertid en decideret mareridtsaften, hvor han brændte tre gigantchancer inden for ti minutter efter Vejles scoring.

Og midt i halvlegen fik sprælske Arbnor Mucolli kontroversielt nok et gult kort i en situation, hvor hjemmeholdets tilhængere så et klart straffespark.

I den fortættede stemning på Vejle Stadion blev vestjyderne pisket frem af de omkring 700 medrejsende fans, der ikke ville acceptere det første nederlag på udebane siden premieren i Hjørring..

En udligning lå i luften, og selv om spanske Agus Garcia blev udvist for at stoppe Allan Sousa i et gennembrud, da der manglede fem minutter af den ordinære tid, så blev gæsterne ved med at trykke på.

Vejle var tydeligt mærket af den lange periode uden sejr og undlod at slå de påkrævede kontraer, der kunne have lukket kampen endegyldigt.

Det sluttede nervøst, men føringen holdt hele vejen for Vejle.

