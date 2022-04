Ryster ikke på hånden: Har afvist to bud på klubben

Andrew Zolotko kaster ikke håndklædet i ringen i Vejle og afslører, at han har afvist konkrete bud fra interesserede købere

Andrew Zolotko, ejeren af Vejle Boldklub, stod lørdag frem i et stort interview med Ekstra Bladet og svarede på flere af de kritikpunkter, der er blevet fremsat mod ham og ejerskabet i løbet af denne tumultariske sæson.

Selv om kritikken mod den moldoviske klubejer har været kras, så ryster Zolotko ikke på hånden, når det kommer til ledelsen af og fremtiden for Jyllands Rubin.

Det er blandt andet kommet Ekstra Bladet for øre, at Andrew Zolotko overvejede at sælge Vejle Boldklub, men det afviser han nu kategorisk.

- Nej! Alt er i princippet til salg, og jeg kan fortælle dig, at der har været interesse, og vi har takket nej til to tilbud. Men vi er slet ikke færdige med at udvikle og gøre VB endnu stærkere. Den dag, jeg ikke skal være en del af klubben længere, der skal mine sko være svære at udfylde, siger Andrew Zolotko.

Andrew Zolotko trådte ind i Vejle Boldklub i 2016. Han er ikke parat til at træde ud igen. Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup

I tabellen har Vejle igen fået snor i FC Nordsjælland og kan selv afgøre, om klubben skal redde livet i Superligaen, men hvis nedrykning bliver en realitet, så er der ingen grund til panik.

- Vi har prøvet det før, så vi kender til mekanismerne. Strategien er den samme. Vi skal skabe en stærkere forretning, og vi investerer det samme økonomisk. Uanset om der sker udskiftninger i truppen. Vi ses os som en SL-klub også hvis vi rykker ned. Derfor vil det kræve mere af ejerne, men det er vi klar til at bakke op med.

Kritikken af Andrew Zolotko tog for alvor til, da Peter Sørensen fik stukket en fyreseddel i hånden efter nederlaget i Viborg – efter blot 20 kampe i spidsen for genoprettelsesprojektet post Carit Falch, der fik fem kampe i spidsen for VB ...

Andrew Zolotko har fået kritik i fodboldkredse, fordi han fyrede Peter Sørensen (billedet) efter blot 20 kampe i spidsen for projektet. Foto: Lars Poulsen

Nu uddyber Andrew Zolotko, hvorfor han mener, Vejle Boldklub var nødt til at reagere med en fyreseddel til Peter Sørensen.

- Det handlede om resultaterne, og ikke mindst om fremtiden. Derfor tog vi den beslutning, og det var min indstilling til bestyrelsen, men det var en beslutning, ud fra både argumenter og perspektiver, der mødte opbakning, fortæller Zolotko og forklarer desuden, hvorfor valget faldt på den 34-årige kroat Ivan Prelec som afløser.

- Ivan er en ambitiøs og talentfuld træner. En træner, der har været i spil på større adressen end VB, og som vi har tillid til. Ivan er hentet ind til at bistå med en udvikling af spillestil og retning fodboldmæssigt.

Ivan Prelec er Vejles tredje skud i trænerbøssen denne sæson. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

- Netop fejlskuddene på cheftrænerposten ser ud til at koste VB dyrt. Hvis ansvar er det, at der er truffet disse ansættelsesbeslutninger?

- Det er altid mit ansvar. Uanset hvor i processen, der sker fejl. Når jeg lytter til andre og giver ansvaret til andre, så er det til syvende og sidst mit ansvar. Det er jeg fuldstændig bevidst om, og bekendt med.

- Er det på ledelseskontorerne i VB, at skylden skal findes i klubbens dårlige sæson hidtil?

- Jeg arbejder ikke med hvis skyld, hvad er. Fodbold er en løbende proces, hvor man prøver at sætte en retning og justere på den undervejs, hvis den viser sig uholdbar.

- Andre gange har man tillid til retningen, uanset om man møder modgang. Det gjorde vi efter nedrykningen med Galca, hvor vi fik en rigtig dårlig start, men der så vi et arbejde udført hver dag, der gav tillid til udviklingen.

- Den udvikling var der ikke under Peter Sørensen?

- Vi valgte at skifte træner, fordi vi vurderede, det var det rigtige at gøre for klubben.

